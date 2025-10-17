BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 21 ottobre 2025 alle 17:00 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Ingresso libero "Autunno Incantatore": alla Bassani un tuffo nella Ferrara popolare degli anni Settanta

Sarà dedicato alle atmosfere del mercato del lunedì a Ferrara, negli anni '70, il primo appuntamento, martedì 21 ottobre 2025 alle 17:00, con il nuovo ciclo di incontri "Autunno Incantatore" alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Sarà l'occasione per riscoprire la Ferrara popolare degli anni Settanta raccontata attraverso lo sguardo del fotografo Dino Marsan con il libro-documento e il video intitolati "I volti del mercato - Ferrara anni '70".Interverranno anche Alessandro Gulinati e Riccardo Roversi.

L'iniziativa è a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Protagonista dell'evento è il mercato del lunedì a Ferrara, colto nel pieno del suo fermento negli anni Settanta da Dino Marsan, che già nel 1971 decise di immergersi nell'atmosfera popolare e genuina di quel luogo, con l'intento di raccontarne le espressioni più caratteristiche. Ne nacque una raccolta di fotografie che oggi, a distanza di oltre cinquant'anni, diventa testimonianza preziosa in un libro-documento e in un video che sarà proiettato durante l'incontro. Marsan descrive questo progetto come frutto di una convinzione profonda: ogni gesto, ogni scelta, anche artistica, è dettata da una logica esistenziale che, prima o poi, trova la sua collocazione nel nostro percorso di vita. All'epoca, l'idea era quella di realizzare una mostra fotografica, ma il valore umano e documentario di quegli scatti ha superato ogni aspettativa. Come sottolinea l'autore, alcune immagini possono oggi apparire tecnicamente imperfette, ma sono state volutamente conservate e pubblicate per il loro valore testimoniale. In un'epoca priva di fotocamere digitali, ogni scatto era unico, irripetibile, e proprio per questo autentico e significativo.

Accompagnati dalle riflessioni di Alessandro Gulinati e Riccardo Roversi, l'incontro offrirà un'occasione speciale per riscoprire una pagina di storia cittadina attraverso volti, gesti e scene quotidiane che oggi assumono il sapore della memoria condivisa.

