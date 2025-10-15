POLITICHE SOCIOSANITARIE – Procedura attiva fino al 31 dicembre 2025. Ass. Coletti: "Sostegno fondamentale per i nuclei più in difficoltà" 'Bonus teleriscaldamento', aperte le domande per ottenere uno sconto sul pagamento delle utenze

Una buona notizia per le famiglie del territorio più in difficoltà. Grazie alla prosecuzione della collaborazione tra il Settore Servizi al Cittadino ed Hera, anche quest'anno i nuclei in situazione di fragilità economica potranno beneficiare di un sostegno per le spese di teleriscaldamento.

Il bonus a compensazione sarà concesso alle famiglie con indicatore Isee non superiore a 9.530 euro, oppure alle famiglie numerose con Isee compreso tra 9.530 e 20mila euro. Le domande di accesso al sostegno sono aperte da oggi, sul sito di Asp Ferrara.

"Il sostegno - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - è fondamentale per quelle famiglie che devono fare i conti con una situazione socio-economica difficile, in cui certe spese possono compromettere la qualità della vita quotidiana. Come Amministrazione comunale, grazie ad una piena collaborazione tra enti, siamo riusciti a garantire anche per quest'anno un bonus atteso. Si tratta di una misura concreta, che mira a garantire un sconto economico per le bollette e, contestualmente, consentire ai beneficiari di guardare al futuro con più fiducia".

Il bonus sarà sia per i clienti con fornitura individuale - mediante accredito sulle bollette inviate a partire da aprile - che per i clienti con fornitura centralizzata, mediante rimborso nel contratto condominiale.

Lo sconto potrà essere di 140,86 euro per le famiglie fino a 4 componenti e di 159,03 euro per i nuclei familiari numerosi, con oltre 4 membri. Le domande devono essere presentate dai nuclei interessati fino al prossimo 31 dicembre.

Tre le diverse possibilità di presentazione della documentazione: a mano presso la portineria di Asp; per posta ordinaria o raccomandata indirizzata ad Asp - Centro Servizi alla Persona di via Ripagrande, 5; tramite Pec all'indirizzo pec.info@pec.aspfe.it.

L'avviso e i moduli preposti al link: https://www.aspfe.it/notizie/536/bonus-teleriscaldamento-2025-2026.html.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: