POLITICHE SOCIOSANITARIE – Procedura attiva fino al 31 dicembre 2025. Ass. Coletti: "Sostegno fondamentale per i nuclei più in difficoltà"
'Bonus teleriscaldamento', aperte le domande per ottenere uno sconto sul pagamento delle utenze
15-10-2025 / Giorno per giorno
Una buona notizia per le famiglie del territorio più in difficoltà. Grazie alla prosecuzione della collaborazione tra il Settore Servizi al Cittadino ed Hera, anche quest'anno i nuclei in situazione di fragilità economica potranno beneficiare di un sostegno per le spese di teleriscaldamento.
Il bonus a compensazione sarà concesso alle famiglie con indicatore Isee non superiore a 9.530 euro, oppure alle famiglie numerose con Isee compreso tra 9.530 e 20mila euro. Le domande di accesso al sostegno sono aperte da oggi, sul sito di Asp Ferrara.
"Il sostegno - dichiara l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - è fondamentale per quelle famiglie che devono fare i conti con una situazione socio-economica difficile, in cui certe spese possono compromettere la qualità della vita quotidiana. Come Amministrazione comunale, grazie ad una piena collaborazione tra enti, siamo riusciti a garantire anche per quest'anno un bonus atteso. Si tratta di una misura concreta, che mira a garantire un sconto economico per le bollette e, contestualmente, consentire ai beneficiari di guardare al futuro con più fiducia".
Il bonus sarà sia per i clienti con fornitura individuale - mediante accredito sulle bollette inviate a partire da aprile - che per i clienti con fornitura centralizzata, mediante rimborso nel contratto condominiale.
Lo sconto potrà essere di 140,86 euro per le famiglie fino a 4 componenti e di 159,03 euro per i nuclei familiari numerosi, con oltre 4 membri. Le domande devono essere presentate dai nuclei interessati fino al prossimo 31 dicembre.
Tre le diverse possibilità di presentazione della documentazione: a mano presso la portineria di Asp; per posta ordinaria o raccomandata indirizzata ad Asp - Centro Servizi alla Persona di via Ripagrande, 5; tramite Pec all'indirizzo pec.info@pec.aspfe.it.
L'avviso e i moduli preposti al link: https://www.aspfe.it/notizie/536/bonus-teleriscaldamento-2025-2026.html.
(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara)
Immagini scaricabili: