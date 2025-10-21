Comune di Ferrara

BIBLIOTECA BASSANI - "Dialoghi d'autore": giovedì 23 ottobre 2025 alle 17:00 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero

"La tirannia del tempo": alla Bassani la nuova raccolta di poesie di Franco Mosca

21-10-2025 / Giorno per giorno

Raccoglie tre diverse sillogi poetiche firmate da Franco Mosca il libro "La tirannia del tempo" che giovedì 23 ottobre alle 17:00 sarà protagonista del quinto appuntamento del mese con "Dialoghi d'autore", alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

Dialogherà con l'autore Nicoletta Zucchini.

L'appuntamento è a ingresso libero.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - La tirannia del tempo propone tre sillogi poetiche: Voci e ricordi, La tirannia del tempo, L'amaro in bocca. Le tre raccolte, sul piano stilistico, sono costituite prevalentemente da distici e da assenza di punteggiatura; sul versante contenutistico il collante è costituito dall'approccio lirico verso l'esistenza, con le sue illusioni e delusioni, con il suo incanto e disincanto. Le liriche toccano aspetti sociali ed il tu personale trasfonde nel noi collettivo che punta a coinvolgere il lettore verso un comune sentire. 

Franco Mosca, nato a Copparo (Fe) nel 1954, vive a Ferrara, dove ha compiuto gli studi. Nel 2005 ha pubblicato una raccolta di prose e poesie dal titolo Luce zodiacale (Este Edition); nel 2021 una silloge di poesie dal titolo Lo specchio dell'anima (Albatros-Editore).

A cura del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps

