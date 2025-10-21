BIBLIOTECA BASSANI - "Dialoghi d'autore": giovedì 23 ottobre 2025 alle 17:00 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "La tirannia del tempo": alla Bassani la nuova raccolta di poesie di Franco Mosca

Raccoglie tre diverse sillogi poetiche firmate da Franco Mosca il libro "La tirannia del tempo" che giovedì 23 ottobre alle 17:00 sarà protagonista del quinto appuntamento del mese con "Dialoghi d'autore", alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

Dialogherà con l'autore Nicoletta Zucchini.

L'appuntamento è a ingresso libero.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - La tirannia del tempo propone tre sillogi poetiche: Voci e ricordi, La tirannia del tempo, L'amaro in bocca. Le tre raccolte, sul piano stilistico, sono costituite prevalentemente da distici e da assenza di punteggiatura; sul versante contenutistico il collante è costituito dall'approccio lirico verso l'esistenza, con le sue illusioni e delusioni, con il suo incanto e disincanto. Le liriche toccano aspetti sociali ed il tu personale trasfonde nel noi collettivo che punta a coinvolgere il lettore verso un comune sentire.

Franco Mosca, nato a Copparo (Fe) nel 1954, vive a Ferrara, dove ha compiuto gli studi. Nel 2005 ha pubblicato una raccolta di prose e poesie dal titolo Luce zodiacale (Este Edition); nel 2021 una silloge di poesie dal titolo Lo specchio dell'anima (Albatros-Editore).

A cura del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps

Scarica la locandina del ciclo "Dialoghi d'autore": dialoghi_2025_totale_1.pdf

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

