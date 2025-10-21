BIBLIOTECA BASSANI - "Dialoghi d'autore": giovedì 23 ottobre 2025 alle 17:00 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero
"La tirannia del tempo": alla Bassani la nuova raccolta di poesie di Franco Mosca
21-10-2025 / Giorno per giorno
Raccoglie tre diverse sillogi poetiche firmate da Franco Mosca il libro "La tirannia del tempo" che giovedì 23 ottobre alle 17:00 sarà protagonista del quinto appuntamento del mese con "Dialoghi d'autore", alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).
Dialogherà con l'autore Nicoletta Zucchini.
L'appuntamento è a ingresso libero.
LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - La tirannia del tempo propone tre sillogi poetiche: Voci e ricordi, La tirannia del tempo, L'amaro in bocca. Le tre raccolte, sul piano stilistico, sono costituite prevalentemente da distici e da assenza di punteggiatura; sul versante contenutistico il collante è costituito dall'approccio lirico verso l'esistenza, con le sue illusioni e delusioni, con il suo incanto e disincanto. Le liriche toccano aspetti sociali ed il tu personale trasfonde nel noi collettivo che punta a coinvolgere il lettore verso un comune sentire.
Franco Mosca, nato a Copparo (Fe) nel 1954, vive a Ferrara, dove ha compiuto gli studi. Nel 2005 ha pubblicato una raccolta di prose e poesie dal titolo Luce zodiacale (Este Edition); nel 2021 una silloge di poesie dal titolo Lo specchio dell'anima (Albatros-Editore).
A cura del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps
Scarica la locandina del ciclo "Dialoghi d'autore": dialoghi_2025_totale_1.pdf
► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it
Immagini scaricabili: