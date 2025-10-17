COMMERCIO E CULTURA - Esposte una serie di locandine e manifesti con alcune delle opere più significative del pittore Le vetrine di via Borgo dei Leoni omaggiano il genio di Chagall in occasione della mostra ai Diamanti

L'evento che coinvolge una decina di attività sulla centralissima via Borgo dei Leoni, si terrà in occasione occasione dell'attesa mostra (ai Diamanti, fino al prossimo 8 febbraio) "Chagall, testimone del suo tempo" dedicato a questo maestro dell'arte del '900. Nelle vetrine dei negozi aderenti verranno esposte una serie di locandine e manifesti che riportano alcune delle opere più significative del pittore di origine russa e che costituiranno idealmente una sorta di "aperitivo" artistico visto che via Borgo dei Leoni si posiziona a pochi metri da Ercole I d'Este dove sorge il palazzo dei Diamanti.

"Un appuntamento collaterale che mostra la vivacità dei nostri negozi di vicinato, rispetto ad una mostra di particolare caratura e che rappresenta un segnale di ulteriore sensibilità. Importante fare rete tra Pubblico e Privato con le Associazioni di categorie coese, gli operatori e l'amministrazione sempre a fianco delle attività economiche per una città accogliente ed ospitale", saluta l'assessore al Commercio Francesco Carità.

Un iniziativa organizzata e voluta dai commercianti della via - che ha il supporto di Confcommercio e di Confesercenti - "Un iniziativa che intende segnalare e dare ulteriore visibilità ad una delle arterie più storiche significative della città e che tra l'altro idealmente è lungo il percorso di avvicinamento ai Diamanti sede della mostra" confermano con entusiasmo gli operatori commerciali. Tra di loro in doppia veste Matteo Musacci operatore commerciale della via e vicepresidente nazionale dii FIPE Confcommercio: "Una via dove si lavora e questa unione dei commercianti è sinonimo della capapctà di lavorare insieme. Può essere un esempio".

Marco Amelio presidente provinciale Confcommercio Ferrara spiega: "Un modo simpatico per dare piena visibilità ad una mostra attesa e di prestigio che sta già dando le prime soddisfazioni di pubblico e critico. I negozi si trasformano con queste immagini come tante anteprima curiose dell'esposizione diffondendo arte e cultura e valorizzando così il loro ruolo di presidio sociale e di collante nel nostro prezioso centro storico rinascimentale, ricordando che Ferrara è città UNESCO".

Nicola Scolamacchia presidente provinciale di Confesercenti Ferrara commenta dal canto suo: "Confesercenti ha sviluppato con entusiasmo e sin dalla nascita una iniziativa nata dai commercianti di Via Borgo dei Leoni, con l'obiettivo di creare un percorso accogliente per tutti i turisti in visita alla città, invitandoli a raggiungere Palazzo dei Diamanti e scoprire la mostra di Chagall. Un esempio di come cultura, turismo e commercio possano operare in sinergia e massimizzare le ricadute economiche per la città.

Davide Urban, in qualità di vicepresidente di Ferrara Arte nonché direttore generale di Confcommercio: "E' un iniziativa che viene dal basso, stimolata dai commercianti che ringraziano per la passione e professionalità. E' un ulteriore tassello di quel mosaico di accoglienza e creatività che si mette in moto di fronte ad un iniziativa culturale così prestigiosa come la mostra dedicata e e frutto di un lavoro intenso dedicato a Chagall".

A fare il punto a lato della Conferenza stampa, Pietro Di Natale direttore della Fondazione Ferrara Arte sottolineando alcuni concetti:"Passeggiando in via Borgo dei Leoni cittadini e turisti incroceranno alcuni dei dipinti più significativi di Marc Chagall esposti a Palazzo dei Diamanti, dove celebriamo questo grande e amatissimo maestro dell'arte del Novecento nell'anniversario dei quarant'anni dalla sua scomparsa. La mostra è davvero un'occasione imperdibile: le duecento opere realizzate in oltre mezzo secolo di attività e le sale che presentano due sue celebri creazioni monumentali (la decorazione del soffitto dell'Opéra di Parigi e le vetrate della sinagoga di Hadassah a Gerusalemme) in una dimensione coinvolgente e spettacolare consentono infatti ai visitatori di conoscere e di approfondire tutti gli aspetti della poetica e della multiforme produzione di Chagall, che, come pochi altri, fu capace di trasformare l'esperienza personale in riflessione condivisa".

Le conclusioni nelle parole dell'assessore alla Cultura Marco Gulinelli: "Un forte plauso a Ferrara Arte per questa mostra eccezionale. Aggiungo poi la mia personale soddisfazione nel vedere questo lavoro congiunto di promozione e valorizzazione che su questo evento culturale hanno svolto con passione i commercianti e le Associazioni in uno sforzo coeso".

(Comunicazione a cura di Confcommercio Ferrara)

Immagini scaricabili: