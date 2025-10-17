VIABILITA' - Provvedimenti in vigore lunedì 20 e martedì 21 ottobre 2025, dalle 8:00 alle 17:30, a Ferrara Un tratto di via Porta San Pietro interrotto al transito per lavori

Nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 ottobre 2025, dalle 8:00 alle 17:30, a Ferrara, in via Porta San Pietro sarà interrotto al transito (eccetto gli autorizzati) il tratto compreso tra via Borgo di Sotto e via Saraceno, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione con piattaforma aerea, a cura di privati.

Saranno ammessi (con temporaneo ripristino del doppio senso di circolazione), solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso, oltre a pedoni e biciclette.