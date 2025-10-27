BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 17:00 per bambini dai 3 ai 10 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Halloween alla Luppi tra storie da brividi e atmosfere magiche per i più piccoli

Pomeriggio tutto a tema Halloween quello in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto - Ferrara). Le volontarie del Cerchio dei Libri di Circi Ferrara aspettano bambine e bambini dai 3 ai 10 anni per un viaggio tra storie misteriose, racconti stregati e letture da brivido (ma non troppo).

In programma: narrazioni animate per bambini coraggiosi, angoli tematici per piccoli esploratori del brivido e un'atmosfera magica creata da chi ama i libri e le storie da condividere. E, chi lo dedidera, può partecipare mascherato.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

