BIBLIOTECA CASA NICCOLINI - Giovedì 30 ottobre 2025 alle 17:30 narrazioni per bambini dai 4 ai 10 anni in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni gratuite
'Halloween a Casa Niccolini' storie da brividi e laboratorio creativo per piccoli ascoltatori coraggiosi
28-10-2025 / Giorno per giorno
Un pomeriggio di letture da paura, per bambini dai 4 ai 10 anni, per aspettare in compagnia la festa più spaventosa dell'anno. L'appuntamento è per giovedì 30 ottobre 2025 alle 17:30 alla biblioteca Comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara), con le narratrici volontarie dell'Associazione CIRCI che racconteranno ai piccoli partecipanti tante storie da brividi. A seguire laboratorio creativo.
I posti sono limitati, l'iscrizione gratuita è obbligatoria attraverso il modulo online disponibile sul sito archibiblio.
Per informazioni: 0532418231 - info.niccolini@comune.fe.it
►Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it
