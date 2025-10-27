CITTADINO CENTENARIO - L'assessore Coletti ha incontrato la cittadina nella sua abitazione. Consegnata la targa di benemerenza insieme alla lettera di auguri L'Amministrazione comunale si unisce a Lola Guidetti nel giorno in cui spegne 100 candeline

Ferrara in festa per una nuova concittadina centenaria. A tagliare il grande traguardo Lola Guidetti, che nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, ha ricevuto nella sua abitazione la visita di parenti, amici e vicini di casa per rendere speciale un giorno di per sé indimenticabile.

Alle celebrazioni ha partecipato l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, che ha portato a Lola gli auguri dell'Amministrazione e della comunità, oltre che gli omaggi dedicati ai concittadini che spengono 100 candeline: la targa di benemerenza e la lettera di auguri siglata dal sindaco Alan Fabbri.

"La comunità - afferma l'assessore Cristina Coletti - si unisce a Lola Guidetti per una celebrazione speciale, che è motivo di orgoglio per l'intero territorio. È una fortuna poter festeggiare insieme a chi ha contribuito, con i suoi saperi e i suoi insegnamenti, alla costruzione della nostra comunità. A Lola e a tutti i suoi cari, che ancora oggi la seguono con tanto affetto, rivolgiamo i più sinceri auguri di poter condividere ancora tanti momenti di gioia insieme".

Nata nella frazione di Viconovo nel 1925, Lola si trasferì a Ferrara nel 1927. In città mette radici e trova l'amore in Eolo Benini, con cui si sposò nel 1948. Dal matrimonio nacquero i figli Raffaella e Fabio, che successivamente regaleranno ai genitori i nipoti Michele - appena laureato alla Bocconi - e Francesca, studentessa del Politecnico di Milano.

Diplomata alle Magistrali, Lola Guidetti fu maestra alle scuole di Codigoro e Sabbioncello San Vittore. I viaggi e la lettura sono le sue passioni più grandi.

Nonostante i suoi 100 anni, Lola conserva una grande autonomia ed è seguita da tutto il vicinato.

Vicinato che si è unito alla famiglia e ai parenti per festeggiare.

Nella foto, il momento della consegna degli omaggi a Lola Guidetti.

