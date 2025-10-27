SERVIZI AL CITTADINO - Lo Sportello Centrale Anagrafe recupererà il giorno di apertura sabato 8 novembre 2025 Ognissanti, sportelli comunali chiusi sabato 1 novembre 2025

Nel giorno di Ognissanti, 1 novembre 2025, gli uffici del Comune di Ferrara solitamente operativi al sabato rimarranno chiusi al pubblico.

La variazione principale riguarda lo Sportello Centrale Anagrafe di via Fausto Beretta 1, aperto ogni 1° e 3° sabato del mese per consentire ai cittadini di ottenere, senza alcuna prenotazione, la Carta di Identità Elettronica. Considerato il primo giorno festivo, la prima apertura di novembre sarà sabato 8 novembre 2025, mantenendo inalterato il numero di 2 aperture mensili. Il servizio sarà regolare, invece, sabato 15 novembre 2025, sempre con orario dalle 9:00 alle 12:00. In queste giornate gli utenti potranno usufruire del servizio di rilascio delle Carte d'identità elettroniche (Cie) e potranno utilizzare le funzioni del totem che consentono di stampare in autonomia, per sé o per un componente del proprio nucleo familiare, alcuni certificati anagrafici.

Il 1° novembre 2025 sarà chiuso anche l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza del Municipio, 23. Sempre causa festività, l'Urp Mobile non effettuerà invece il consueto giro per le frazioni.

