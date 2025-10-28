PALAZZINA MARFISA D'ESTE - Giovedì 30 ottobre 2025 alle 17:00 nella sala conferenze del Museo Schifanoia (via Scandiana 27) Conferenza di Francesca Acqui sul tema "Ceramica a Ferrara: storia, utilizzo e stile tra XVI e XVII secolo"

Il tema della "Ceramica a Ferrara: storia, utilizzo e stile tra il XVI e il XVII secolo" sarà al centro della conferenza di Francesca Acqui in programma giovedì 30 ottobre 2025 alle 17:00 nella sala conferenze del Museo Schifanoia (via Scandiana 27, Ferrara).

L'appuntamento rientra nell'ambito del ciclo di otto incontri tematici, organizzato in collaborazione con l'associazione Ferrariae Decus, per accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico e culturale legato a Marfisa d'Este.

Attraverso gli interventi di restauratori, docenti universitari e ricercatori, vengono affrontati argomenti che spaziano dal rapporto di Marfisa con la musica alle decorazioni cinquecentesche della Palazzina, dalla ceramica ferrarese agli allestimenti curati da Nino Barbantini, fino ad arrivare ai ritratti della nobildonna e al suo legame con Torquato Tasso.

Un'occasione per riscoprire, attraverso prospettive inedite, uno dei luoghi simbolo del Rinascimento ferrarese e la figura affascinante di Marfisa d'Este in occasione della riapertura di Palazzina Marfisa d'Este a cura dell'Amministrazione comunale.

Gli appuntamenti si tengono nella Sala Conferenze del Museo Schifanoia, in via Scandiana, sempre alle 17:00.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info: sito web www.museiferrara.it/mostre-ed-eventi/conferenze-palazzina-marfisa-deste.

Nella locandina - scaricabile in fondo alla pagina - il "Ritratto di nobildonna (Marfisa d'Este) di Mario Capuzzo, 1938

