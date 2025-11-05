BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 7 novembre 2025 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "I collezionisti. La prima indagine di Gaia Innocenti": nel romanzo di Paolo Regina le vicende di una vicequestore donna

E' la storia di una donna vicequestore dalla doppia vita, quella raccontata da Paolo Regina nel romanzo dal titolo "I collezionisti. La prima indagine di Gaia Innocenti" che venerdì 7 novembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l'autore: Federica Graziadei e Nicoletta Zucchini, presidente e vicepresidente del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il vento di un inverno tardivo sferza l'Adriatico e la città di Trani che dorme, inconsapevole che dentro il padiglione 6 della fiera Antiquitates un uomo è morto, strozzato a mani nude. Eppure niente sembra mancare dallo stand di James Hackett, piccolo antiquario inglese giunto in Italia, come ogni anno, per vendere il suo bric-à-brac. Se l'assassino non desiderava niente, forse allora è una vita, quella di Hackett, che voleva aggiungere alla sua collezione. La vicequestore Gaia Innocenti, tuttavia, è perplessa. Da poco più di un anno trasferita in Puglia dalla Romagna, sua terra natale, si è lasciata alle spalle una brutta storia, una macchia nel suo stato di servizio, e nient'altro che valga la pena ricordare. A parte forse che sono sempre le passioni inconfessabili a muovere l'uomo. Uscita dal commissariato, ogni sera la vicequestore Innocenti diventa Tania Neri, volontaria di Articolo 2, associazione che si occupa di sfamare e accogliere i senzatetto della regione. Eppure, qualsiasi identità Gaia assuma, un'ombra segue ogni suo passo. Un'ombra che chiama sangue e furore, decisa a non rimanere confinata nel passato.

Paolo Regina, nato nel 1959 a Milano, ma di origini pugliesi, si trasferisce con la famiglia a Bisceglie nel 1965. Dopo la maturità classica, consegue la laurea in giurisprudenza all'università di Ferrara. Diventa avvocato e ottiene incarichi di docenza in marketing e comunicazione alla facoltà di Lettere dell'Università di Ferrara. Dal 2018 si dedica alla scrittura di romanzi gialli e noir. È il creatore della fortunata serie del capitano De Nittis, un finanziere guascone e anarchico, amante del blues, del buon cibo e delle belle donne, che investiga su misteriosi delitti nella buona società di Ferrara.

I collezionisti è il suo quinto romanzo. Tutti i precedenti sulle inchieste del capitano De Nittis, sono stati pubblicati da SEM/Feltrinelli. Nel 2025, con I collezionisti, ha vinto il premio "Garfagnana in giallo" per il miglior romanzo noir.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: