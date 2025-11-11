SPORT - Presentata in Comune iniziativa promossa da Sport e Salute e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Anche a Ferrara parte "Scuola Attiva Kids, Infanzia e Junior", sport e salute per gli studenti di tutte le età

Anche a Ferrara arrivano i progetti di "Scuola Attiva" che puntano a potenziare l'attività motoria, fisica e sportiva nelle scuole, promuovendo stili di vita sani e valorizzando lo sport come strumento educativo e inclusivo.

L'iniziativa, promossa da Sport e Salute e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata illustrata oggi, 11 novembre 2025, nella residenza municipale di Ferrara, in conferenza stampa dall'assessore allo Sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, con Giammaria Manghi, dirigente dell'Assessorato al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna, Luisa Malacari, referente Regionale del progetto 'Scuola Attiva' di sport e salute dell'Emilia Romagna, e Andrea Vanini, referente per l'ufficio Provinciale scolastico per l'educazione fisica.

"Siamo molto lieti di presentare alla cittadinanza di Ferrara il progetto di Sport e Salute assieme ai rappresentanti della Regione e dell'Ufficio Provinciale Scolastico - ha affermato l'assessore comunale allo Sport Francesco Carità -, un progetto cui tutte le scuole sono invitate a partecipare, approfittando anche della proroga della deadline. Un'occasione per mettere lo sport alla portata dei nostri ragazzi, e assieme all'aspetto ricreativo valorizzare anche quello della socialità e del benessere psicofisico. Come Amministrazione ci facciamo promotori di questa importantissima iniziativa, il giorno dopo la consegna ufficiale del titolo di Città Europea dello Sport 2027, proprio a significare che i nostri ragazzi e i nostri giovani sono questo futuro su cui vogliamo credere ed investire. Volevo infine sottolineare l'importanza del tema inclusione, che questa Amministrazione ha sempre avuto come priorità. Sono felice di constatare che anche nel progetto Scuola Attiva questo tema sia prioritario, perchè l'inclusione è fondamentale per tutto il movimento sportivo e scolastico".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Dopo aver coinvolto oltre 2.200.000 studenti, 112.000 classi e 12.300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l'anno scolastico 2025-2026 i progetti "Scuola Attiva Kids" e "Scuola Attiva Junior", con una novità in arrivo: il lancio imminente di "Scuola Attiva Infanzia" interamente dedicato agli alunni più piccoli.

Promossi da Sport e Salute e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i progetti puntano a potenziare l'attività motoria, fisica e sportiva nelle scuole, promuovendo stili di vita sani e valorizzando lo sport come strumento educativo e inclusivo.

"Scuola Attiva" è un percorso che, da quest'anno, parte dalla scuola dell'infanzia e si sviluppa nella primaria, consolidandosi negli istituti di scuola secondaria di primo grado, anche grazie al coinvolgimento diretto degli Organismi Sportivi. Particolare attenzione è riservata all'inclusione degli alunni con disabilità, grazie alla collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico.

Oltre alle proposte motorie e sportive, sono previste anche numerose attività trasversali: le Pause Attive, le Giornate del Benessere, gli open day sportivi, le feste finali, e i percorsi formativi e kit didattici per insegnanti, tutor e tecnici.

In più, grazie a risorse aggiuntive stanziate dalle Regioni, "Scuola Attiva" avrà delle integrazioni territoriali in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Inoltre, tra le novità dell'anno, vi è la possibilità per le scuole di attivare sinergie con i "Nuovi Giochi della Gioventù", introdotti dalla legge n. 41 del 25 marzo 2025. I progetti "Scuola Attiva Kids" e "Scuola Attiva Junior" potranno così diventare strumenti per i docenti nella preparazione delle fasi scolastiche dei Giochi.

Scuola Attiva Kids: movimento e sport nella primaria

Il progetto "Scuola Attiva Kids", rivolto alle scuole primarie, integra attività motoria, sport, formazione e corretti stili di vita. Figura centrale è il Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze Motorie e appositamente formato, che affianca gli insegnanti nella programmazione e realizzazione delle attività.

Nelle classi seconde e terze, è prevista un'ora settimanale di orientamento sportivo ispirata a due discipline che saranno scelte dalla scuola.

Il progetto offre, oltre ai percorsi di formazion per Tutor e insegnanti e la fornitura di kit didattici, anche le Pause Attive, brevi momenti di movimento in classe per contrastare la sedentarietà e migliorare postura e concentrazione, le Giornate del Benessere, le feste di fine anno e il contest "Attiviamoci" per la promozione e diffusione in maniera dinamica e divertente di corretti stili di vita.

Scuola Attiva Junior: sport e benessere nella secondaria

Dedicato alle scuole secondarie di I grado, "Scuola Attiva Junior" propone un'offerta multisportiva gratuita grazie al contributo delle Federazioni Sportive e Discipline Associate.

Il format include Settimane di sport in cui i tecnici federali di due discipline scelte dagli istituti affiancheranno gli insegnanti di educazione fisica durante le lezioni, i corsi durante i Pomeriggi Sportivi, webinar informativi, open day alla scoperta delle realtà sportive locali, il contest "Attiviamoci" per la promozione dei corretti stili di vita, e le feste finali.

>> Per aderire attraverso la piattaforma www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva

le scuole hanno tempo sino alle ore 12.00 del 12 novembre;

i laureati o laureandi in Scienze Motorie potranno candidarsi come Tutor sino alle ore 12.00 del 10 novembre.

