BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Mercoledì 5 novembre 2025 alle 17:00 per bambini dai 3 ai 10 anni in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni
''Belle Storie'' alla Luppi per un pomeriggio tra avventure e creatività per i più piccoli
03-11-2025 / Giorno per giorno
Proseguono i mercoledì in compagnia delle "Belle Storie" per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni, alla biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto - Ferrara). Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 5 novembre 2025 alle 17:00 in compagnia di Silvia che proporrà letture animate seguite da un laboratorio creativo.
L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it
►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it
