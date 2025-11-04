PALAZZINA MARFISA D'ESTE - Giovedì 6 novembre 2025 alle 17:00 al Museo Schifanoia (via Scandiana 27) "Un volto per Marfisa": il conservatore Romeo Pio Cristofori racconta ricerca e invenzione di un ritratto

Una conferenza su "Un volto per Marfisa: ricerca e invenzione di un ritratto" tenuta dal conservatore museale Romeo Pio Cristofori è in programma per giovedì 6 novembre 2025 alle 17:00 nella sala conferenze del museo Schifanoia (via Scandiana 27, Ferrara).

L'appuntamento conclude il ciclo di otto incontri tematici, organizzato in collaborazione con l'associazione Ferrariae Decus, per accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio artistico e culturale legato alla riaperura della palazzina Marfisa d'Este.

Attraverso gli interventi di restauratori, docenti universitari e ricercatori, sono stati affrontati argomenti che spaziano dal rapporto di Marfisa con la musica alle decorazioni cinquecentesche della Palazzina, dalla ceramica ferrarese agli allestimenti curati da Nino Barbantini, fino ad arrivare ai ritratti della nobildonna e al suo legame con Torquato Tasso.

Un'occasione per riscoprire, attraverso una prospettiva inedita, uno dei luoghi simbolo del Rinascimento ferrarese e la figura affascinante di Marfisa d'Este in occasione della riapertura della dimora storica a cura dell'Amministrazione comunale.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info: sito web www.museiferrara.it/mostre-ed-eventi/conferenze-palazzina-marfisa-deste.

Nella locandina - scaricabile in fondo alla pagina - il "Ritratto di nobildonna (Marfisa d'Este) di Mario Capuzzo, 1938

Immagini scaricabili: