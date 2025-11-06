BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 8 novembre 2025 alle 11:00 inaugurazione in via Grosoli 42. Esposizione visitabile fino al 29 novembre 2025. Ingresso libero "Solo e Pensoso": in mostra alla Bassani le illustrazioni di Luisella Tacco dedicate a Petrarca per la rassegna 'Picta'

Sono ispirate al 'Canzoniere' di Petrarca le illustrazioni di Luisella Tacco protagoniste dell'esposizione dal titolo "Solo e Pensoso" che sarà inaugurata sabato 8 novembre 2025 alle 11:00, dando il via alla quinta edizione della rassegna 'Picta' dedicata all'arte dell'illustrazione, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

La mostra sarà visitabile, con ingresso libero, fino al 29 novembre 2025 negli orari di apertura della biblioteca.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Questo progetto nasce dal desiderio di creare un dialogo tra letteratura e arte visiva, prendendo come punto di partenza uno dei capolavori della nostra tradizione: il Canzoniere di Petrarca. I sonetti selezionati appartengono ai momenti più celebri e significativi della vita e della poetica dell'autore, ciascuno accompagnato da un breve commento che ne mette in luce i temi principali. Accanto al testo, l'artista ha tradotto in immagini ciò che ogni sonetto le suscitava, senza riferimenti preesistenti, guidata unicamente dall'ispirazione personale e dal rapporto tra figure, emozioni e sensazioni suggerite dai versi.

La scelta di Petrarca deriva dalla ricchezza tematica del Canzoniere, che ben si presta a essere reinterpretata in chiave visiva: l'ideale della bellezza, la figura di Laura e i paesaggi della natura, la luce, la riflessione interiore e il sogno. Le immagini letterarie diventano così immagini su carta, offrendo a chi osserva e legge un percorso a doppia esperienza: da un lato la bellezza senza tempo delle parole petrarchesche, dall'altro quella dei tratti e dei colori che da esse prendono vita.

Luisella Tacco nasce a Torino nel 1967 dove si diploma all'istituto statale d'arte Aldo Passoni. Nel 1988 si trasferisce nella provincia di Rovigo, in città apre un'attività commerciale nell'ambito della moda di cui tuttora si occupa. Nel 2017 torna a disegnare e trova la sua forma di espressione nelle matite colorate. Nel 2020 sotto l'influenza degli illustratori Simone Rea e Victoria Semikina si appassiona all'illustrazione e crea un suo personaggio "Lubà lupo gentile" attraverso cui instaura un dialogo con i suoi follower, nella sua pagina Instagram. Nel 2023 insieme al professore Villata crea il progetto "Solo e pensoso" sul poeta F. Petrarca illustrando dieci sonetti de " il canzoniere". Nel 2024 frequenta il corso dell'illustratrice Manuela Santini e da questo incontro nasce il progetto per un silent book, intitolato 'Twins'.

Per info: 0532418280 - info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

