BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 10 novembre 2025 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Aviatori, legionari e legionarie a Fiume con D’Annunzio": nel volume di Sandro Franchini le lettere di Ninetta ed Eugenio Casagrande

Riporta una testimonianza diretta del clima vissuto dai legionari fiumani più vicini a D'Annunzio, il libro di Sandro Franchini dal titolo "Aviatori, legionari e legionarie a Fiume con D’Annunzio" che lunedì 10 novembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l'autore: Daniele Ravenna e Paola Zanardi.

L'incontro, cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il volume pubblica un importante carteggio intercorso fra Ninetta Cais di Pierlas Mocenigo, affascinante nobildonna veneziana, e suo marito Eugenio Casagrande, coraggioso aviatore della Prima guerra mondiale. I coniugi appena sposati seguono D'Annunzio nell'avventura di Fiume, con l'obiettivo di annetterla all'Italia. Le lettere che i due inviano ai familiari a Venezia, tra settembre 1919 e gennaio 1921, offrono una testimonianza diretta del clima vissuto dai legionari fiumani più vicini a D'Annunzio: ufficiali desiderosi di compiere gesta eroiche, numerose donne convinte dalla retorica del Vate a prestare servizi alla Causa militare, aviatori pronti a compiere azioni spericolate. Un amalgama esplosivo in cui si mescolano aneliti patriottici, entusiasmi bellicosi, azzardi politici, che si concluderanno tragicamente con la presa di Fiume da parte del governo italiano.

Sandro Franchini, cancelliere emerito dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, ha pubblicato vari saggi sulle istituzioni culturali e scientifiche veneziane tra Ottocento e Novecento, tra cui Par-delà les musées

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: