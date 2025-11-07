BIBLIOTECA BASSANI - Martedì 11 novembre 2025 alle 16:00 proiezione in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Ingresso libero Alla Bassani tre appuntamenti dedicati alla scoperta dei giardini inglesi con i documentari del giornalista Monty Don

E' in programma per martedì 11 novembre 2025 alle 16:00 il primo dei tre appuntamenti alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) alla scoperta dei giardini inglesi attraverso i documentari del giornalista britannico Monty Don.

La rassegna, a cura del Garden Club Ferrara, è a cura di Giovanna Mattioli che presenterà le proiezioni della serie "Monty Don's British Gardens" e guiderà il pubblico nella comprensione, traducendo le spiegazioni del giornalista britannico.

I prossimi incontri, tutti a ingresso gratuito, sono in programma per martedì 18 e 25 novembre 2025.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Monty Don viaggia attraverso il Regno Unito per esplorare cosa rivelano i giardini britannici su identità, cultura, storia e clima della nazione. I giardini visti sono di ogni tipo: pubblici, privati, storici, moderni, piccoli spazi domestici, progetti "eroici"

Nel primo episodio Monty visita giardini che oscillano fra ricostruzioni storiche e reinterpretazioni moderne. Mette in luce come il paesaggio, il clima e la tradizione plasmano lo stile e la funzione del giardino in queste zone

Per info: biblioteca Bassani tel. 0532418280 - info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

