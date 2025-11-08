SICUREZZA - Il 33enne attualmente è in carcere a Modena. Ass. Coletti: "Sempre più episodi simili. Inaccettabile che gli agenti debbano rischiare la loro incolumità solo perché compiono il loro lavoro" Pregiudicato fugge all'alt della Polizia Locale e rischia di investire gli agenti

Sapeva di essere ricercato per numerosi precedenti penali e alla guida di un'auto rubata su cui trasportava attrezzi da scasso, per questo, quando ha visto l'alt della Polizia Locale non ha pensato minimamente di arrestarsi, ma, al contrario, di accelerare per darsi alla fuga, rischiando seriamente di investire gli agenti che stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro.

Protagonista dell'episodio è un 33enne originario del Napoletano, che dopo essere stato rintracciato si è scoperto essere attualmente recluso presso il carcere di Modena. Dopo la fuga, infatti, è scaturita un'indagine che ha permesso di risalire all'identità dell'uomo e ai suoi problemi con la giustizia, probabilmente la causa del comportamento che dallo scorso 3 luglio lo ha reso ricercato anche a Ferrara.

L'attività che ha seguito la fuga, infatti, ha portato a ritrovare, poco dopo la vicenda, l'auto guidata dal 33enne parcheggiata in via Carducci. Durante l'ispezione del veicolo sono stati rinvenuti nel bagagliaio diversi attrezzi da scasso: un piede di porco lungo circa 70 centimetri, un paio di forbici, una tenaglia e una chiave combinata. Una residente della zona aveva invece riferito di aver sentito una brusca frenata e di avere notato un uomo scappare di corsa.

Successive verifiche hanno quindi portato a risalire all'identità del fuggitivo, recluso fino al 2029 per reati contro il patrimonio, e su cui all'epoca dei fatti pendeva un mandato di cattura per carcerazione e custodia cautelare ancora da espletare.

"Quello che doveva essere un semplice controllo si è trasformato in uno scampato pericolo per gli agenti della nostra Polizia Locale impegnati nel servizio stradale - dichiara l'assessore comunale con delega alla Sicurezza Cristina Coletti -, che ringrazio per prontezza e professionalità. Purtroppo, sono sempre di più gli episodi del genere. Non è accettabile che gli agenti debbano rischiare la propria incolumità solo perché compiono il proprio lavoro. Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi tutela la sicurezza dei cittadini".

Gli attrezzi da scasso sono stati posti sotto sequestro, così come la Volkswagen Polo che successivamente è stata restituita all'anziano proprietario.

Al 33enne, dopo gli episodi accertati dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi, sono state così contestate le ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione di attrezzi da scasso e ricettazione.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara)

