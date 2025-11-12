ATTIVITA' PRODUTTIVE - Il 14, 15 e 16 novembre 2025 l'undicesima edizione. Ass. Carità: "Evento che unisce alla promozione dell'enogastronomia la valorizzazione delle bellezze di Ferrara" 'Calici d’Autunno' torna a Ferrara: tre giorni di degustazioni, masterclass e sapori nel cuore del Castello Estense

Dal 14 al 16 novembre 2025, le eleganti sale del Castello Estense accoglieranno l'undicesima edizione di 'Calici d'Autunno': tre serate dedicate al gusto, alla cultura del vino e all'incontro tra storia e sapori.

L'iniziativa, curata da Feshion Eventi e patrocinata dal Comune di Ferrara, è stata presentata oggi, 12 novembre 2025, alla stampa, nella residenza municipale, dall'assessore al Commercio e alle Attività Produttive Francesco Carità, assieme ad Alessandra Scotti e Olimpia Ferro di Feshion Eventi.

"Siamo giunti - ha dichiarato l'assessore Francesco Carità - all'undicesima edizione di un evento sempre molto atteso e partecipato che unisce alla promozione dell'enogastronomia la valorizzazione delle bellezze di Ferrara, patrimonio Unesco. Sono sempre tanti infatti, oltre ai ferraresi, i visitatori che giungono da fuori città per partecipare a questo evento cogliendo poi l'occasione per ammirare Ferrara e i suoi monumenti. Ringraziamo Feshion Eventi per l'impegno con cui porta avanti l'organizzazione annuale di questa manifestazione e per il lavoro di ricerca che ogni anno conduce, per coinvolgere sempre più etichette di prestigio da tutte le regioni d'Italia e non solo, rendendo l'iniziativa sempre più attrattiva".

"E' una manifestazione - ha confermato Alessandra Scotti - in costante evoluzione, per la valorizzazione dei prodotti del nostro territorio e delle eccellenze nazionali. Quest'anno avremo anche una masterclass sullo champagne e una degustazione in inglese, grazie alla partecipazione dello sponsor Wall Street. A ospitare tutti gli appuntamenti saranno i tre imbarcaderi del castello, dove saranno presenti anche punti food e sarà possibile cenare con un menù di pesce a cura del ristorante 'Orba canocia'. Sabato e domenica sera ci sarà anche un dj set nel cortile del castello".

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Un viaggio tra vini e territori: cantine e produttori da tutta Italia - con alcune preziose presenze internazionali - animeranno gli spazi del Castello con degustazioni, masterclass e appuntamenti speciali come la" Cena nella sala Segreta". Dalla Francia alla Sardegna, passando per Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia, i visitatori potranno scoprire etichette iconiche e nuove realtà del panorama vitivinicolo.

L'appuntamento è per venerdì 14 novembre 2025 dalle 19:00 alle 24:00, sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 dalle 18:00 alle 24:00.

Il ticket d'ingresso (15 €) include: Calice (con cauzione di 5 €) e porta calice, 10 token per creare la propria esperienza di degustazione (ogni calice vale da 1 a 3 token). Prevendita online ridotta a 12 € fino a esaurimento. Info point e ritiro calici nel cortile del Castello.

Un calendario di incontri e degustazioni guidate dedicati a curiosi eappassionati:

Venerdì 14 novembre 2025:

- dalle 19:30: "C'è Prosecco e Prosecco"

- dalle 21:00: "Vini della provincia: quando la periferia diventa eccellenza".

Sabato 15 novembre 2025

- dalle 18:30: "Le DeguStorie in Franciacorta"

- dalle 20:00: "Champagne: il mito delle bollicine francesi".

Domenica 16 novembre 2025

- dalle 18:00: "Wine Tasting with Wall Street English"

- dalle 20:00: "Piemonte: un viaggio nella terra dei grandi rossi".



Prenotazione obbligatoria su https://feshioneventi.it/evento/masterclass-calici-autunno-2025/, posti limitati.

Per le tre giornate, è inoltre prevista la 'Cena nella Sala Segreta': un'esperienza esclusiva nel cuore del Castello Estense. Nella suggestiva Sala Segreta, il Ristorante Orba Canocia firma una cena gourmet a base di pesce, con vini abbinati ad ogni portata: Trento DOC, Etna Bianco e Gewürztraminer. Un percorso sensoriale tra eleganza e creatività, per vivere la magia del Castello tra profumi, sapori e storia (primo turno cena dalle 19:30 alle 20:30 e secondo turno dalle 21:00 alle 22:00) - Posti limitati, la prenotazione consigliata.

Informazioni sulla cena: https://feshioneventi.it/evento/cena-calici-autunno-2025/

Tra le tante aziende in degustazione: Distilleria Ceschia, Mascarello, Nepos Villas, Delaiti, De Stefano, Capezzana, Donnafugata, Antinori, Fattoria dei Barbi, Casale del Giglio, Attems, Al-Cantàra, Domus Hortae, Mandrolisai, Poderi du Suldà, Château Bellevue, Château Vermont, Viña Tondonia e molte altre eccellenze italiane ed estere.

