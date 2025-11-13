SPORT - Sabato 15 novembre evento benefico della pallamano ferrarese al Palaboschetto (match alle 17:00 e alle 19:30) In scena il “Teddy Bear Toss”: Pallamano Ferrara e Pallamano Ariosto portano solidarietà con il lancio degli orsacchiotti

Sbarca anche a Ferrara il "Teddy Bear Toss", il tradizionale "lancio degli orsacchiotti" solidale durante gli eventi sportivi.

Una valanga di pupazzi e peluche - come dalla migliore tradizione U.S.A. nata negli anni Novanta e adottata da una decina d'anni anche da molti palazzetti dello Stivale - andrà in scena al Palaboschetto sabato 15 novembre 2025. L'invasione di campo dei morbidi giocattoli colorati vede protagonista il pubblico, invitato da Pallamano Ferrara e Pallamano Ariosto a portare e a lanciare in campo orsacchiotti e palloni a scopo benefico.

Al segnale dello speaker di "Lancia il tuo peluche in campo" partiranno infatti i due momenti dedicati al "Teddy Bear Toss": il primo sarà al termine del match di campionato A1 femminile tra i padroni di casa della Pallamano Ariosto e gli ospiti di Mezzocorona che avrà inizio alle 17:00; un altro "lancio di orsacchiotti" verrà chiamato poi nell'intervallo tra il primo e secondo tempo della partita di serie B maschile, tra Pallamano Ferrara e Bologna United, che avrà inizio alle 19:30.

"Il Teddy Bear Toss è una bellissima iniziativa che incarna perfettamente lo spirito di solidarietà sportiva e umana che noi abbiamo sempre sostenuto. Il pensiero di fare qualcosa per gli altri, soprattutto in una manifestazione sportiva è sempre lodevole e aggregante. Non dimentichiamo - commenta l'Assessore allo Sport, Francesco Carità - che all'evento ci sarà anche la raccolta alimentare, un'altra iniziativa molto importante a sostegno della comunità. Come Amministrazione siamo lieti e fieri di supportare queste espressioni di solidarietà"

Oltre a questo vivace e coinvolgente atto di solidarietà, le due squadre di casa infatti, a margine delle rispettive partite di campionato e in collaborazione con Emporio Solidale Il Mantello e LILT Ferrara, organizzano anche la colletta di generi alimentari non deperibili, che potranno essere liberamente donati, che si affianca alla raccolta di giochi del Teddy Bear Toss da donare al reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara.

Un'iniziativa benefica a tutto campo che intende rimarcare quanto il mondo della pallamano ferrarese sia vicino alle famiglie con maggiore difficoltà, grazie all'entusiasmo di Pallamano Ferrara e Pallamano Ariosto.

"Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare questo evento benefico e speriamo che la comunità ferrarese risponda positivamente mostrando il cuore grande della nostra città" sorride Stefania Puddu, Presidente di Pallamano Ferrara.

"Lo sport ci insegna che insieme si vince sempre. Oggi, fuori dal campo, giochiamo una partita ancora più importante: quella della solidarietà" aggiunge Sabrina Corzani, Presidente di Pallamano Ariosto.

Al termine della gara, la giornata proseguirà con il "Terzo tempo Pallamano Ferrara" dove i presenti potranno condividere un momento conviviale.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato allo Sport del Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: