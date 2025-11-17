BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 19 ottobre 2025 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 3 ai 9 anni in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni "L'ora del racconto": alla Bassani appuntamento dedicato alla magia delle storie accessibili a tutti

Sarà un pomeriggio di letture animate supportate da simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), l'appuntamento intitolato "Segni magici, parole amiche", per i piccoli dai 3 ai 9 anni, in programma mercoledì 19 novembre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara), per il ciclo "L'ora del racconto".

I bambini saranno coinvolti in giochi di movimento, attività creative e piccoli laboratori legati ai racconti, stimolando la fantasia, la partecipazione e la comunicazione in tutte le sue forme.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando ai numeri 0532 797477 - 414 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

Immagini scaricabili: