"Tra sogno e realtà": Antonio Croci racconta la vita nella nebbiosa provincia ferrarese

Raccoglie ventisette racconti ambientati tra Ferrara e dintorni libro di Antonio Croci intitolato "Tra sogno e realtà" che sarà presentato giovedì 20 novembre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara), nell'ambito del ciclo di incontri "Ricomincio da me".

Dialogherà con l'autore: Ivano Artioli.

L'ingresso sarà libero e gratuito.

Per informazioni: info.bassani@comune.fe.it oppure telefonando al numero 0532418280

Nel suo più recente lavoro, 'Tra sogno e realtà', Croci raccoglie ventisette racconti ambientati prevalentemente a Ferrara e nei suoi dintorni. L'opera propone una varietà di situazioni e atmosfere, dal drammatico al comico, dal realistico al fantastico, offrendo uno sguardo profondo sui sentimenti umani - dolore, amore, rispetto, tradizione - e sulle sfumature della vita nella nebbiosa provincia ferrarese.

Antonio Alfredo Croci è nato a Trecenta (Ro) nel 1945, si trasferisce in giovane età a Ferrara, dove consegue la licenza di Maestro d'Arte presso l'Istituto Parificato d'Arte "Dosso Dossi". Dopo un'esperienza professionale nel settore privato e presso la sezione Urbanistica del Comune di Ferrara, svolge per circa vent'anni attività come libero professionista, collaborando con studi e imprese di rilievo. Si dedica anche all'insegnamento, tenendo corsi di informatica di base, grafica e disegno computerizzato presso l'Istituto "Dosso Dossi" e l'Istituto "Don Calabria" di Ferrara.

In ambito letterario ha pubblicato con AIEP Edizioni:Le ultime gocce di primavera (2019), Racconti ferraresi (2021), Il saio (2024).

