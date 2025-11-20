BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 22 novembre 2025 alle 10:30 reading teatrale in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero "Indifferentemente": in scena alla Bassani la cultura del rispetto e dell’empatia per la Giornata contro la violenza sulle donne

Una mattinata per dare voce a storie di donne, fragilità, coraggio e rinascita attraverso il linguaggio teatrale e musicale. A ospitarla, sabato 22 novembre 2025 alle 10:30, sarà la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) con il reading teatrale "Indifferentemente" a cura dell'Associazione Operiamo Aps, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sul palco si alterneranno: Katia Frati, Lucia Frignani, Lucia Gorgati e Silvana Pavani, con il coordinamento artistico di Maria Cristina Osti.

L'evento è a ingresso libero.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Biblioteca Giorgio Bassani ospita l'Associazione Operiamo Aps, realtà culturale di Vigarano Mainarda nata con l'obiettivo di diffondere il teatro in musica e promuovere la formazione artistica tra le giovani generazioni.

L'incontro propone "Indifferentemente", un ciclo di letture e interventi musicali dedicato al tema dell'indifferenza, della consapevolezza e del risveglio emotivo. Un momento corale in cui la parola e la musica si intrecciano per dare voce a storie di donne, fragilità, coraggio e rinascita.

"Indifferentemente" non è solo uno spettacolo, ma un'esperienza condivisa che invita il pubblico a partecipare, ascoltare e riflettere. Attraverso il linguaggio teatrale e musicale, l'evento intende sensibilizzare sulla cultura del rispetto e dell'empatia, valorizzando l'arte come strumento di crescita personale e sociale.

Per informazioni: info.bassani@comune.fe.it oppure telefonando al numero 0532418280

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

