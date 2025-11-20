BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 22 novembre 2025 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Ingresso libero con prenotazione Con il gruppo di lettura "L'arte del delitto" si parla dei romanzi di Grazia Verasani

Sarà dedicato ai romanzi che vedono protagonista Giorgia Cantini, personaggio di fantasia ideato dalla scrittice italiana Grazia Verasani, l'incontro del gruppo di lettura "L'arte del delitto", in programma sabato 22 novembre alle 10:30, alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco - Ferrara).

L'incontro sarà condotto da Giancarlo Moretti.

L'appuntamento è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

In biblioteca è nato un nuovo Gruppo di lettura dedicato al romanzo giallo, crime e thriller che si chiama "L'arte del delitto".

Amanti dei colpi di scena, delle indagini avvincenti e dei personaggi pieni di ombre: questo è il gruppo che fa per voi. Ogni mese ci immergeremo nell'universo narrativo di un grande autore del genere e del suo detective di riferimento, scoprendone i casi, le sfumature, l'evoluzione.

Non un solo libro, ma l'intera serie sarà oggetto delle nostre riflessioni: potremo leggerli in ordine o scegliere i nostri preferiti. Leggiamo in privato, poi ci ritroviamo per parlarne insieme: scambiarci ipotesi, emozioni e interpretazioni. Un'occasione per esplorare il lato oscuro della narrativa ... in buona compagnia!

Il nostro viaggio continua a novembre con la scrittrice italiana Grazia Verasani e la sua investigatrice bolognese, Giorgia Cantini

Partecipazione libera previa iscrizione. Nessuna esperienza richiesta, solo la voglia di leggere e condividere

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Immagini scaricabili: