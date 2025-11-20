Comune di Ferrara

giovedì, 20 novembre 2025.

Cultura

BIBLIOTECA BASSANI – Appuntamento sabato 22 novembre 2025 alle 10:30 in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni

“Filo e Filò” alla Bassani torna un nuovo incontro con l’atelier di maglia ai ferri

20-11-2025 / Giorno per giorno

Alla biblioteca comunale Bassani torna l'atelier di lavoro a maglia "Filo e Filò", per adulti creativi, sabato 22 novembre 2025 alle 10:30 (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).

Il laboratorio di maglia ai ferri si rivolge agli adulti che desiderano condividere un'esperienza creativa e socializzante. Non sono necessarie conoscenze pregresse.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare telefonando allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina:  https://archibiblio.comune.ferrara.it/ 

