“Filo e Filò” alla Bassani torna un nuovo incontro con l’atelier di maglia ai ferri
20-11-2025 / Giorno per giorno
Alla biblioteca comunale Bassani torna l'atelier di lavoro a maglia "Filo e Filò", per adulti creativi, sabato 22 novembre 2025 alle 10:30 (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).
Il laboratorio di maglia ai ferri si rivolge agli adulti che desiderano condividere un'esperienza creativa e socializzante. Non sono necessarie conoscenze pregresse.
L'iniziativa è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare telefonando allo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it
► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/
