SICUREZZA - La vicenda al Barco. Ass. Coletti: "Presidio quotidiano del territorio per contrastare una piaga sociale" Fermato dalla Polizia Locale mentre vende crack. In casa nascondeva quasi 3mila euro, varie droghe e materiale per la trasformazione e il confezionamento

Aveva 11 dosi di stupefacente in tasca e al suo domicilio nascondeva in un armadio banconote di piccolo taglio, per un valore complessivo di quasi 3mila euro, oltre a varie tipologie di droga e attrezzatura per la trasformazione e il confezionamento. A finire nella rete della Polizia Locale, durante un servizio in abiti civili tra Barco e Pontelagoscuro svoltosi mercoledì pomeriggio, è stato uno spacciatore 35enne di origini nigeriane - con numerosi precedenti di polizia per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio -, fermato nella zona tra via Padova e via Bentivoglio, dopo che era stato individuato nel tentativo di vendere crack a una donna. Alla vista di persone che guardavano nella loro direzione, infatti, il pusher ha provato ad allontanarsi gettando a terra quanto trasportava.

Da subito fermato, l'intervento dell'unità cinofila della Polizia Locale ha permesso di rinvenire le 11 dosi, pronte alla vendita, che l'uomo aveva gettato nel prato e poi, successivamente, di scoprire quanto nascondeva nell'abitazione.

"Questa operazione della Polizia Locale - dichiara l'assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti - denota la costanza nel presidiare assiduamente tutto il territorio. Grazie all'intervento degli agenti in borghese, che ringrazio, non è solo stata interrotta un'attività illecita, ma è stata anche sottratta droga pronta per essere immessa nel mercato illegale dello spaccio, piaga che contrastiamo quotidianamente su tutto il territorio, con fermezza e con la presenza delle forze dell'ordine. Questa presenza è una risposta concreta, in termini di sicurezza, ed è la promessa che non abbasseremo mai il livello di guardia contro chi delinque".

La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di crack, cocaina, hashish, marijuana, lamette, bicarbonato di sodio ed un contenitore per cucinare il crack. Oltre a ciò, è stato ritrovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento identico a quello che conteneva lo stupefacente che aveva gettato, poco prima, dopo essere stato scoperto dagli agenti.

L'uomo è stato quindi arrestato e portato nella caserma di via Tassoni per l'identificazione. Dopo la convalida dell'arresto da parte del magistrato di turno, il 35enne sarà processato.

La stessa mattina, le unità cinofile della Polizia Locale avevano svolto un servizio di prevenzione in prossimità del plesso scolastico di via Canapa, all'ingresso e sulle linee degli autobus che transitano da quella via. Il bilancio dei controlli è di tre neomaggiorenni sanzionati perché detenevano piccole quantità di hashish.

Comunicazione a cura dell'Assessorato alla Sicurezza

Immagini scaricabili: