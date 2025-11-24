BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 26 novembre 2025 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 5 ai 10 anni in via Grosoli 42. Aperte le iscrizioni "L'ora del racconto": alla Bassani un pomeriggio alla scoperta degli animali e delle loro abitudini alimentari

Sarà dedicato alla scoperta degli animali e delle loro abitudini alimentari l'appuntamento per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, in programma mercoledì 26 novembre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara), per il ciclo "L'ora del racconto".

L’incontro si aprirà con la lettura del libro “Che cosa mangiano gli animali” di Eric Carle, per conoscere in modo divertente e illustrato il mondo animale. Poi, i bambini osserveranno e confronteranno gli apparati boccali di diversi animali, imparando a capire cosa mangiano e come si sono adattati al loro ambiente. L'attività stimolerà curiosità, osservazione e creatività, trasformando la scienza in un'esperienza divertente.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare telefonando ai numeri 0532 418280 oppure scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

Immagini scaricabili: