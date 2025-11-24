PARI OPPORTUNITA' - Sabato 29 novembre 2025 alle 17:30 a Ferrara (via Boccaleone 19). Ingresso gratuito "La Ventiduesima Donna": alla Sala della Musica monologo teatrale di e con Angela Iantosca

A Ferrara sabato 29 novembre 2025 per la prima volta verrà presentato il monologo di e con Angela Iantosca dal titolo "La ventiduesima donna" con la regia di Gabriele Manili; Lo spettacolo promosso dalle Acli provinciale di Ferrara Aps e Coordinamento Donne Acli di Ferrara. Lo spettacolo è rivolto alla cittadinanza, ad ingresso gratuito, organizzato in occasione degli eventi legati alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" grazie ad un co-finanziamento dei fondi 5x1000 Acli.

Il monologo si svolgerà sabato 29 novembre 2025 alle 17:30 nella sala della Musica, in via Boccaleone 19 a Ferrara. Gode del patrocinio del Comune di Ferrara, Assessorato alle Pari Opportunità e della Consigliera di Parità della Provincia di Ferrara nominata dal Ministero del lavoro e politiche sociali; aderiscono la Libreria Paoline Ferrara, FareDiritti, Udi Ferrara, C.D.S. Centro Ricerche Documentazione e Studi Economico Sociali Odv, Ferrara le donne e la città, Fidapa Ferrara, Volunteers Vs Violence Ferrara.

Saranno presenti all'evento per i saluti istituzionali l'assessore alle Politiche del Lavoro e Pari Opportunità del Comune di Ferrara, Angela Travagli e la consigliera di Parità e delle Politiche Sociali della Provincia di Ferrara, Annalisa Felletti.

"Desidero ringraziare le Acli Provinciali e Coordinamento Donne Acli di Ferrara - dice l'assessore comunale alle Pari opportunità Angela Travagli - per aver costruito questo prezioso momento di confronto che il Comune tramite l'assessorato alle Pari Opportunità ha voluto patrocinare, e rivolgere un saluto sentito alla giornalista Angela Iantosca, la cui presenza arricchisce il dibattito con competenza e sensibilità. Iniziative come questa dimostrano quanto sia necessario promuovere spazi di dialogo strutturati e profondi, capaci di restituire verità e coraggio ai racconti delle donne: a coloro che hanno pagato il prezzo della violenza, a chi è cresciuta o ha vissuto all'interno di contesti segnati dalla criminalità organizzata e dalle dipendenze, e a tutte quelle persone che si sono battute - spesso a caro prezzo - per i diritti delle donne e per la parità di genere. È nel loro ricordo e nel loro esempio che troviamo la forza di continuare questo impegno".

Intervengono all'incontro il presidente Acli Provinciali di Ferrara Aps Mauro Gambaccini, il presidente Acli Regionale Emilia Romagna Paolo Pastorello e la responsabile del Coordinamento Donne Acli Ferrara Paola Chiorboli.

La scheda dell'autrice, Angela Iantosca - Dopo la pubblicazione di 9 libri dedicati al mondo delle mafie, della tossicodipendenza, della corruzione e delle Madri Costituenti, Angela Iantosca sceglie un nuovo linguaggio e porta in scena il suo percorso personale e professionale con un monologo "La Ventiduesima Donna" che prende le mosse dall'ultima sua fatica "Ventuno. Le Donne che fecero la Costituzione" (Paoline, 2022). Il monologo, che ha debuttato a settembre 2023 ai Giardini dell'Acqua Paola a Roma, è in tour nelle scuole e nei teatri italiani. Sino ad ora ha incontrato più di 5.000 persone: da San Patrignano a Palermo, da Treviso a Senigallia, da Latina a Frosinone a Roma, a Trento e Pergine. A settembre 2024 ha aperto l'anno scolastico di alcuni istituti di istruzione superiore di Trento. Negli stessi giorni è anche entrata nel carcere femminile della città. Ha poi proseguito il tour a Roma, Ariccia (Roma), Paese (Tr), Anzio (Roma), Acqui Terme, Palermo, Aprilia (Lt), Pedaso (An). A settembre 2025 ha ripreso il tour con una data romana e già sono in programma da novembre date a: Anzio, Codogno, Ferrara, Roma, Treviso.

SINOSSI - Nella Costituente erano ventuno. Ventuno donne che avevano fatto la guerra, la Resistenza. Donne coraggiose, moderne, avanti con i tempi. Ma solo ventuno in mezzo a oltre cinquecento uomini. Una di loro era Teresa Mattei, antifascista e partigiana, eletta all'assemblea a soli 25 anni. Inizia da lei il viaggio di Angela Iantosca, dalla più giovane delle Madri Costituenti fino ai giorni nostri, attraversando il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature. Grandi personalità della Repubblica, certo, ma anche donne ai margini della società, come le madri detenute e le donne di 'ndrangheta che Iantosca ha incontrato nel suo lavoro di giornalista. E poi le donne che si sono ribellate, che non hanno taciuto e che hanno pagato. Tanto, troppo. Antigoni contemporanee in un racconto serrato e senza scorciatoie, che non lascia spazio agli alibi, alle giustificazioni e impone scelte nette. Nette come le parole della Costituzione. Angela Iantosca, giornalista e scrittrice e vincitrice, tra gli altri, del Premio nazionale Paolo Borsellino per l'Educazione alla legalità, si avventura in un nuovo percorso creativo, quello del monologo teatrale, attraverso il quale, unendo il suo impegno personale a quello lavorativo, racconta il mondo degli ultimi, del disagio, dei figli delle mafie, del carcere, di chi resiste nonostante tutto e di chi davvero incarna nelle sue scelte quotidiane i principi della Costituzione. Di chi ogni giorno, attraverso le proprie scelte, sceglie di essere la Ventiduesima Donna!

Temi trattati (divisi in quadri): Madri Costituenti, Articolo 3, Violenza sulle Donne, Parità di Genere, Corruzione, Diritto/dovere di voto, la conquista del voto delle donne, mamme tossicodipendenti, mamme con i bambini in carcere, "liberi di scegliere", donne della 'ndrangheta.

(Comunicato a cura di Paola Chiorboli, vicepresidente Acli Provinciali di Ferrara aps)

