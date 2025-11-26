BIBLIOTECA ALDO LUPPI – Laboratorio per adulti venerdì 28 novembre 2025 alle 16:00 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni L'uncinetto per principianti ed esperti, alla Luppi torna l'appuntamento 'tra fili e sorrisi'

Venerdì 28 novembre 2025 alle 16:00 nuovo appuntamento con il laboratorio per adulti dedicato all'arte dell'uncinetto, alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto).

Il gruppo delle 'uncinettine' della Luppi condurrà i partecipanti a conoscere, sperimentare e crescere con la pratica dell'uncinetto. Gli appuntamenti sono aperti sia a principianti che ad esperti.

Sarà presentata anche una bibliografia tematica di letture legate al tema del cucito.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

Immagini scaricabili: