BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 28 novembre 2025 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Amori nell’ombra": nel volume di Antonio Gallerani venti racconti di sentimenti difficili da riconoscere

Sono storie d'amore difficili da riconoscere poichè provviste di un loro codice misterioso, quelle raccontate nel volume di Antonio Gallerani dal titolo "Amori nell'ombra" che venerdì 28 novembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l'autore: Nicoletta Zucchini e Pier Luigi Rainieri.

Introduzione di Fausto Bassini.

L'incontro, in collaborazione con il Gruppo Scrittori Ferraresi Aps, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

«Amori nell'ombra raccoglie 20 racconti che coprono un ampio arco temporale che va dagli inizi del ‘900 fino alla nostra contemporaneità, con l'inclusione di tre cammei, tre storie di fantasia, che invece si rifanno al Medioevo e al Rinascimento» (dalla prefazione di Nicoletta Zucchini).

«Vi sono relazioni talmente singolari da sfuggire alla capacità di comprensione della loro origine, dei loro meccanismi e del loro svolgimento e allora il naturale rifugio per preservare quel sentimento è l'ombra, intesa come isolamento e ripiegamento» (dall'introduzione dell'autore).

Antonio Gallerani è nato nel 1952 a Castelmassa, un paese sulla riva veneta del Po, dove ha esercitato come medico di famiglia dal 1981 al 2020. Nel 2023 è uscito il libro di racconti Novecento piccolo, sua opera d'esordio che, oltre a essere stata apprezzata da critica e pubblico, ha conseguito prestigiosi riconoscimenti:menzione d'onore della critica al Premio Letterario "La Ginestra" di Firenze 2021; Premio della Giuria Sez. Veneto nel concorso internazionale "Cristina Campo" 2024 di Rovigo; diploma d'onore con menzione d'encomio al Premio Internazionale "Michelangelo Buonarroti" 2024; diploma di merito Premio "Città di Sarzana" 2024. Socio del Gruppo Scrittori Ferraresi e della Ferrariæ Decus, attualmente risiede a Ferrara.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: