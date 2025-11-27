BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 29 novembre 2025 alle 10:00 laboratorio in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Iscrizioni aperte
Workshop di disegno aperto a tutti per esplorare il legame tra parola poetica e gesto artistico
27-11-2025 / Giorno per giorno
Sarà l'occasione per sperimentare come le sfumature delle matite colorate possano diventare strumento di introspezione e di racconto visivo, il laboratorio in programma per sabato 29 novembre 2025 alle 10:00 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara).
L'appuntamento, dal titolo "La poesia delle matite colorate, sarà curato da Luisella Tacco, autrice delle opere attualmente esposte alla bibliboteca Bassani nell'ambito della mostra "Solo e Pensoso", nell'ambito della rassegna di illustrazione "Picta".
L'appuntamento è aperto a tutti su prenotazione scrivendo a info.bassani@comune.fe.it o chiamando il numero 0532418280.
Non è richiesta alcuna esperienza artistica, si consiglia di portare con sé matite colorate e fogli da disegno.
► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/
