mercoledì, 26 novembre 2025.

Conferenze stampa Sanità, Politiche Sociali e Abitative

CONFERENZA STAMPA 1 - Venerdì 28 novembre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara

Presentazione del progetto "Una Città per Sognare"

26-11-2025 / Giorno per giorno

Venerdì 28 novembre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Una città per sognare", volto a far nascere in città il primo bar inclusivo, un punto di ritrovo accessibile a tutti.

All'incontro con i giornalisti interverranno:

- Cristina Coletti, assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie;

- Stefano Ferrioli, referente progettuale della Fondazione Don Calabria;

- Maria Luisa Lanegella, referente Area Disabilità della Fondazione Don Calabria;

- Simone Crocco, socio titolare dell'agenzia di comunicazione Cema Next;

- Nicola Mosca, direttore artistico dell'agenzia di comunicazione Cema Next.