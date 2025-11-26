CONFERENZA STAMPA 1 - Venerdì 28 novembre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara
Presentazione del progetto "Una Città per Sognare"
26-11-2025 / Giorno per giorno
Venerdì 28 novembre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Una città per sognare", volto a far nascere in città il primo bar inclusivo, un punto di ritrovo accessibile a tutti.
All'incontro con i giornalisti interverranno:
- Cristina Coletti, assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie;
- Stefano Ferrioli, referente progettuale della Fondazione Don Calabria;
- Maria Luisa Lanegella, referente Area Disabilità della Fondazione Don Calabria;
- Simone Crocco, socio titolare dell'agenzia di comunicazione Cema Next;
- Nicola Mosca, direttore artistico dell'agenzia di comunicazione Cema Next.