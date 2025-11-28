BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 1 dicembre 2025 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web All'Ariostea Giacomo Gambaro presenta la sua monografia dedicata al filosofo tedesco Theodor W. Adorno

Si intitola "La filosofia del giovane Adorno. Dal neokantismo alla teoria critica" il libro di Giacomo Gambaro che lunedì 1 dicembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l'autore Andrea Gentili dell'Università di Padova e Filippo Domenicali dell'Istituto Gramsci di Ferrara.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

La monografia curata da Giacomo Gambaro ricostruisce lo sviluppo del pensiero di Theodor W. Adorno (1903-1969) dagli anni della formazione a Francoforte, nel solco del neokantismo di Cornelius, fino all'adesione alla teoria critica nei primi anni Trenta. In questo decennio cruciale emerge nel filosofo tedesco la consapevolezza delle antinomie e delle contraddizioni che segnano il pensiero quando quest'ultimo pretende di valere come principio autonomo e assoluto. Da qui comincia la sua critica radicale al modello di soggettività e di ragione ereditato dall'idealismo. Registrando l'influsso del pensiero di Lask, Kracauer, Lukács e Benjamin, il volume mostra come, nel passaggio dalla "fase trascendentale" alla nuova dialettica, Adorno ritrovi nell'apertura al reale tanto il senso quanto la forza della propria filosofia.

Giacomo Gambaro è ricercatore in Storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Padova e membro del gruppo di ricerca Metamorfosi del trascendentale. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la filosofia trascendentale a partire da Fichte, il neokantismo, con particolare riferimento al pensiero di Emil Lask, e la genesi della teoria critica nel primo Novecento. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo i tre volumi: Filosofia trascendentale e orizzonte pratico nell'ultimo Fichte (Cleup, 2020); Emil Lask e le matrici neokantiane dell'empirismo trascendentale (Mimesis, 2022) e Controstoria del pensiero della differenza sessuale (DeriveApprodi, 2025).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

