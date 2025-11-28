Comune di Ferrara

venerdì, 28 novembre 2025.

Cultura

BIBLIOTECA TEBALDI - Martedì 2 dicembre 2025 alle 17:00 appuntamento per bambini dai 3 ai 10 anni in via Ferrariola 12 (Ferrara)

Alla Tebaldi un pomeriggio di letture natalizie con Kamishibai

28-11-2025 / Giorno per giorno

Sarà un pomeriggio dedicato alle letture natalizie, l'appuntamento per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni in programma martedì 2 dicembre 2025 alle 17:00 alla biblioteca comunale Tebadi di Ferrara (via Ferrariola 12, zona San Giorgio, Ferrara). Anna Zironi proporrà racconti con kamishibai e al termine un laboratorio creativo.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca al numero di telefono 0532 64215 o via mail all'indirizzo bibl.sangiorgio@comune.fe.it 

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it 

 

