BIBLIOTECA ARIOSTEA - Martedì 2 dicembre 2025 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Racconti per italiani stranieri": nel libro di Francesco Brocchi ironia e cinismo graffiante

E' una raccolta di storie che presentano l'Italia di oggi e forse di domani, il libro di Francesco Brocchi intitolato "Racconti per italiani stranieri" che venerdì 28 novembre 2025 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogherà con l'autore Maurizio Colombo, giornalista.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L'agente segreto più famoso del mondo affronta un nemico che ha molto più successo di lui sui social network. Un commerciale della campagna veneta si trova alle prese con l'epidemia di Covid-19. Un cittadino che si informa sul web riceve la visita della dea Natura ma non la riconosce. In un futuro alternativo, gli anziani sono la maggioranza della popolazione ed esercitano il proprio potere tramite il voto, alle elezioni politiche e in assemblea di condominio, e per una coppia di trentenni è impossibile trovare alloggi decorosi. Un musicista usa l'intelligenza artificiale per tentare la fortuna con un nuovo genere, ma questa crea un ibrido tra latina e Trap e causa il collasso della specie umana. Racconti per italiani stranieri è una raccolta di racconti che ci presentano l'Italia di oggi e forse di domani con ironia graffiante e con un doveroso cinismo.

Originario di Udine, classe 1982, Francesco Brocchi si è formato in ambito umanistico e digitale, lavorando nell'industria e in ambito informatico per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese. È autore di romanzi e di racconti, con i quali ha vinto diversi premi letterari (tra cui il Premio Kafka 2021 e il Premio Lord Byron sezione opera prima per il romanzo di avventura ad ambientazione storica Il canto del germano (Bette, 2020), e i premi Una piazza un racconto, Schifanoia, Ulcigrai per i Racconti. È coautore del libro di cultura aziendale A mano a mano (Graus, 2022).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

