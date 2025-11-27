PUBBLICA ISTRUZIONE - Oltre 200 alunni aderiscono all’iniziativa. Scaramagli: “Importante ampliare gli orizzonti formativi” Diffondere la cultura aeronautica: al via la seconda edizione del progetto nelle scuole ferraresi

Prosegue anche per l'anno scolastico 2025/2026 il progetto ‘Diffusione della cultura del mondo aeronautico', giunto alla sua seconda edizione e rivolto alle scuole del territorio ferrarese. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l'Aeronautica Militare, gli istituti scolastici del territorio e l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara. L'obiettivo è di favorire lo sviluppo di competenze trasversali, di trasmettere conoscenze sul variegato mondo dell'Areonautica, e di trasmetterne i valori cardine, che accompagnino così la formazione integrale dei giovani.

Il progetto offre agli studenti attività didattiche, laboratori, incontri con esperti e percorsi orientativi dedicati alla conoscenza dell'aviazione civile e militare, con un focus sulle competenze STEM e sulle nuove professioni tecniche. Stimolando così curiosità, consapevolezza e interesse verso un settore in continua crescita, capace di coniugare storia, tecnologia, innovazione e senso civico.

Anche quest'anno la risposta degli istituti ferraresi è stata molto positiva: in tutto, sono 223 gli studenti che parteciperanno alle attività previste nella seconda edizione del progetto. In particolare, hanno aderito 6 classi della Scuola Primaria per un totale di 120 alunni, 2 classi della Secondaria di primo grado con 42 studenti, e 3 classi della Secondaria di secondo grado, che coinvolgono 61 ragazzi.

"Un progetto come questo - afferma l'assessore all'Istruzione, Chiara Scaramagli - dimostra quanto sia importante ampliare gli orizzonti formativi degli studenti, offrendo occasioni per scoprire mondi professionali spesso lontani dall'immaginario quotidiano. La cultura aeronautica non è solo tecnica e tecnologia: è senso della responsabilità, è lavoro di squadra, ma soprattutto è un'opportunità lavorativa per i giovani".

Il progetto ha già preso il via con l'inizio dell'anno scolastico e continuerà nei prossimi mesi con lezioni, incontri, dimostrazioni e attività laboratoriali che permetteranno agli studenti di avvicinarsi in modo concreto e coinvolgente a uno dei settori più affascinanti e strategici del panorama tecnologico nazionale.

(Comunicazione a cura dell'Assessorato della Pubblica istruzione)

