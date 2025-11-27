POLITICHE PER LA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIOSANITARIE - La sezione ferrarese dell'associazione ricevuta dall'assessore Coletti: "Attività intensa, che rappresenta un presidio educativo. Avviata una proficua collaborazione"
"Mondo Libero dalla Droga": dieci volontari in campo per informare le famiglie contro l'utilizzo delle sostanze stupefacenti
27-11-2025 / Giorno per giorno
Sono una decina di volontari che indossano la maglietta azzurra e, quasi ogni settimana, si posizionano fuori dalle scuole medie e superiori del territorio per incontrare le famiglie e parlare direttamente ai ragazzi sulle conseguenze devastanti della droga.
E' attiva anche a Ferrara una sezione dell'associazione "Mondo Libero dalla Droga", composta da una decina di genitori - a cui si è aggiunta la figlia 22enne di una volontaria - che mirano a combattere le sostanze stupefacenti rivolgendosi a quei cittadini che avvicinano all'età adulta e che sono esposti a fragilità. L'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia e alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti ha incontrato in municipio la sezione ferrarese, il cui referente è Massimo Barbieri, che negli ultimi mesi ha distribuito 15mila opuscoli informativi al di fuori dei plessi scolastici cittadini. L'incontro è stato favorito dal consigliere comunale Diletta D'Andrea.
"Ringrazio i volontari per l'intensa attività che stanno svolgendo - ha detto l'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia e alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti -. La loro presenza sul territorio rappresenta un presidio educativo, promosso da genitori che conoscono le difficoltà e le tentazioni che possono incontrare tanti figli nel loro percorso di crescita. La loro determinazione è encomiabile e di esempio per la volontà di cambiare le cose. Come Amministrazione comunale sosterremo l'associazione veicolando le informazioni alle famiglie e avviando una proficua collaborazione che potrà portare, in futuro, anche ad altre iniziative. Fare rete è importante e fa la differenza, specialmente quando i problemi sono complessi".
I volontari agiscono diffondendo materiale informativo per ogni principale sostanza, che ne spiega gli effetti. Dopo l'incontro, l'attività potrà beneficiare del patrocinio del Comune di Ferrara.
"Il nostro intento è informare i ragazzi - hanno affermato Valentina Monti, coordinatrice dell'associazione per l'area dell'Adriatico, e Massimo Barbieri, referente territoriale -. Gli opuscoli che noi distribuiamo compongono un programma educativo che si chiama 'La Verità sulla Droga'. Siamo genitori, abbiamo a cuore il presente e il futuro non solo dei nostri figli, ma di tutta la comunità".
Con la nascita della collaborazione l'obiettivo è allargare il campo di intervento, passando dall'attuale distribuzione di materiale, che avviene quasi a cadenza settimanale, all'organizzazione di vere e proprie conferenze educative dedicate alle scuole medie e superiori.
Per saperne di più si può visitare anche il sito dell'associazione: www.noalladroga.it
(Comunicazione a cura dell'Assessorato comunale alle Politiche per la Famiglia e alle Politiche Sociosanitarie)
Nella foto, l'assessore Coletti con il consigliere D'Andrea, Valentina Monti (coordinatrice dell'associazione "Mondo Libero dalla Droga" per l'area adriatica), Massimo Barbieri (referente sul territorio ferrarese) e i volontari
