POLITICHE PER LA FAMIGLIA E POLITICHE SOCIOSANITARIE - La sezione ferrarese dell'associazione ricevuta dall'assessore Coletti: "Attività intensa, che rappresenta un presidio educativo. Avviata una proficua collaborazione" "Mondo Libero dalla Droga": dieci volontari in campo per informare le famiglie contro l'utilizzo delle sostanze stupefacenti

Sono una decina di volontari che indossano la maglietta azzurra e, quasi ogni settimana, si posizionano fuori dalle scuole medie e superiori del territorio per incontrare le famiglie e parlare direttamente ai ragazzi sulle conseguenze devastanti della droga.

E' attiva anche a Ferrara una sezione dell'associazione "Mondo Libero dalla Droga", composta da una decina di genitori - a cui si è aggiunta la figlia 22enne di una volontaria - che mirano a combattere le sostanze stupefacenti rivolgendosi a quei cittadini che avvicinano all'età adulta e che sono esposti a fragilità. L'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia e alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti ha incontrato in municipio la sezione ferrarese, il cui referente è Massimo Barbieri, che negli ultimi mesi ha distribuito 15mila opuscoli informativi al di fuori dei plessi scolastici cittadini. L'incontro è stato favorito dal consigliere comunale Diletta D'Andrea.

"Ringrazio i volontari per l'intensa attività che stanno svolgendo - ha detto l'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia e alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti -. La loro presenza sul territorio rappresenta un presidio educativo, promosso da genitori che conoscono le difficoltà e le tentazioni che possono incontrare tanti figli nel loro percorso di crescita. La loro determinazione è encomiabile e di esempio per la volontà di cambiare le cose. Come Amministrazione comunale sosterremo l'associazione veicolando le informazioni alle famiglie e avviando una proficua collaborazione che potrà portare, in futuro, anche ad altre iniziative. Fare rete è importante e fa la differenza, specialmente quando i problemi sono complessi".

I volontari agiscono diffondendo materiale informativo per ogni principale sostanza, che ne spiega gli effetti. Dopo l'incontro, l'attività potrà beneficiare del patrocinio del Comune di Ferrara.

"Il nostro intento è informare i ragazzi - hanno affermato Valentina Monti, coordinatrice dell'associazione per l'area dell'Adriatico, e Massimo Barbieri, referente territoriale -. Gli opuscoli che noi distribuiamo compongono un programma educativo che si chiama 'La Verità sulla Droga'. Siamo genitori, abbiamo a cuore il presente e il futuro non solo dei nostri figli, ma di tutta la comunità".

Con la nascita della collaborazione l'obiettivo è allargare il campo di intervento, passando dall'attuale distribuzione di materiale, che avviene quasi a cadenza settimanale, all'organizzazione di vere e proprie conferenze educative dedicate alle scuole medie e superiori.

Per saperne di più si può visitare anche il sito dell'associazione: www.noalladroga.it

(Comunicazione a cura dell'Assessorato comunale alle Politiche per la Famiglia e alle Politiche Sociosanitarie)

Nella foto, l'assessore Coletti con il consigliere D'Andrea, Valentina Monti (coordinatrice dell'associazione "Mondo Libero dalla Droga" per l'area adriatica), Massimo Barbieri (referente sul territorio ferrarese) e i volontari

