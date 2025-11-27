CONSIGLIO COMUNALE - Lunedì 1 dicembre 2025 alle 15:00 nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara quella in programma per lunedì 1 dicembre 2025 alle 15:00, nella sala consiliare di piazza Municipio 2 e con diretta online. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Federico Soffritti.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente e un'interrogazione a risposta immediata, per proseguire con l'esame di due delibere e cinque mozioni dei gruppi consiliari.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale:

Comunicazioni del Presidente

- Lettura e approvazione verbale della seduta di CC del 24/11/2025 (Istr. CC 175/25).

- Prelevamento dal fondo di riserva (Del. G.C.540/2025) (Istr. CC 173/25).

Interrogazioni a risposta immediata (art. 100 c. 2 del Regolamento C.C.)

PG 217998 - 21/11/2025 - Cons. E. Segala (Gruppo PD) - "question time" sul pagamento degli operatori e delle operatrici sanitari del 118 in occasione dell'evento Monsterland 2024

Deliberazioni

- Istr. 174/25 - Surroga della Sig.ra Kusiak Dorota con il Sig. Caniato Giacomo nella carica di Consigliere Comunale (Sig. Sindaco).

- Istr. 171/25 - Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Codigoro, Goro, Comacchio, Mesola, Lagosanto, Fiscaglia, Unione Terre eFiumi, Jolanda di Savoia, Vigarano Mainarda, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico, Ferrara, Voghiera, Masi Torello, Unione Valli e Delizie e la Provincia di Ferrara, per l'adesione al Servizio Associato Sismica (SAS), per lo svolgimento delle attività di cui alla L.R. n. 19/2008 e s.m.i. - approvazione (Ass. S. Vita Finzi Zalman).

Ordini del Giorno e Mozioni

- Istr. 149/25 (PG 199886) - 28/10/2025 - Gruppo Consiliare Civica Alan Fabbri (Cons. F. Rendine) - Mozione per il miglioramento della gestione sanitaria ferrarese e richiesta di intervento regionale per la risoluzione delle criticità strutturali e organizzative dell'Ospedale di Cona e del sistema sanitario provinciale + emendamento M5S PG 218329.

- Istr. 165/25 (PG 213676) - 17/11/2025 - Gruppi Consiliari La Comune di Ferrara, Movimento 5 Stelle, Civica Fabio Anselmo e Partito Democratico - Mozione sul coordinamento provinciale e la tutele del territorio in materia di impianti energetici.

- Istr. 166/25 (PG 215565) - 19/11/2025 - Gruppo Consiliare PD (Cons. S. Conforti) - Mozione su azioni per garantire l'accessibilità e il rispetto delle esigenze dei cittadini con fragilità durante gli eventi pubblici, in risposta alle criticità emerse con la manifestazione "Autunno Ducale".

- Istr. 167/25 (PG 216764) - 20/11/2025 - Gruppo Consiliare PD (Cons. Proto - Cusinato - Segala - Buriani) - Mozione per la modifica dell'art. 6 del regolamento comunale per il sostegno dei cittadini in emergenza abitativa e per altre iniziative a contrasto della situazione di crisi abitativa presente a Ferrara.

- Istr. 168/25 (PG 217934) - 21/11/2025 - Gruppo La Comune di Ferrara - Mozione per la salvaguardia, l'innovazione e la riconversione del Polo Petrolchimico di Ferrara.

Immagini scaricabili: