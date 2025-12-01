LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Mercoledì 3 dicembre 2025 ponte chiuso al transito
Manutenzione ponti: interventi in programma per la struttura tra via Bova e il centro abitato di San Nicolò
01-12-2025 / Giorno per giorno
Saranno eseguiti nella giornata di mercoledì 3 dicembre 2025 i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la manutenzione del ponte situato tra via Bova (Comune di Ferrara) e il centro abitato di San Nicolò (Comune di Argenta) in Strada del Ponte.
Gli interventi permetteranno il ripristino dei fissaggi delle griglie che costituiscono la pavimentazione del ponte.
Per consentirne l'esecuzione il ponte resterà chiuso al transito nella giornata del 3 dicembre 2025.
L'impresa esecutrice è la Eurotech srl.
Immagini scaricabili: