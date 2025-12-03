BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 5 dicembre 2025 alle 17:00 incontro con l'autore in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Tondelli vive": nel libro di Enos Rota l'omaggio allo scrittore reggiano

E' un invito a scoprire o riscoprire l'opera dello scrittore, saggista e drammaturgo reggiano Pier Vittorio Tondelli, il libro di Enos Rota dal titolo "Tondelli vive. Racconti di chi lo ha letto e amato" che venerdì 5 dicembre alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17, Ferrara).

Dialogheranno con l'autore: Alessia Biscuola, Stefania Balducci, Chiara Vanadia, Pierfrancesco Trocchi e Romy Joyce, Matteo Bonazza. Presente anche l'editore Stefano Piroddi.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Attraverso una serie di interviste e contributi, il libro è un omaggio sincero e commovente allo scrittore, saggista e drammaturgo reggiano Pier Vittorio Tondelli (1955-1991), e un invito a scoprire o riscoprire la sua opera. Le testimonianze dei lettori rivelano come Tondelli sia stato un autore che ha saputo ascoltare e comprendere le esigenze e le speranze dei giovani, offrendo loro una voce e una rappresentazione autentica. Si consiglia questo libro a tutti gli amanti della letteratura italiana contemporanea, e a chiunque sia interessato a scoprire la potenza della scrittura di Pier Vittorio.

Enos Rota è nato a Correggio nel 1950. Amico fraterno di Pier Vittorio Tondelli, per più di vent'anni ne ha condiviso pezzi di vita. Dopo la morte dello scrittore avvenuta il 16 dicembre 1991, Enos ne ha diffuso la figura e le opere in incontri, convegni, conferenze in circa 300 città in Italia e pure in Spagna, Francia, Brasile, Ungheria e in varie università. Ha curato diverse antologie in ricordo dell'amico Pier: Caro Pier in due volumi (1995 e 2002), Io e Tondelli (2007), Un viaggio lento (2008), Cronache dagli anni zero (2010), Biglietti a un amico (2016). Viaggiatore e volontario internazionale, Rota ha girato il mondo e in anni recenti si è occupato di indagini sull'universo giovanile nelle scuole superiori, pubblicandone gli esiti in diversi scritti, tra cui: Come e perché ho abbandonato la fede (2011), La Felicità è un mondo diverso (2015) e Manuale di sopravvivenza per studenti scoppiati e docenti stressati (2019).

