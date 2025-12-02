LAVORI PUBBLICI - Procede il percorso dei tavoli di confronto partecipato "Fermate di Confronto" Interramento ferrovia, nuovo incontro cittadini ed esperti per la progettazione condivisa

Ferrara, 2 dicembre 2025 - Sabato scorso si è svolta la giornata dedicata ai Tavoli di Confronto del progetto "Fermate di Confronto", il percorso partecipato promosso dal Comune di Ferrara per progettare gli interventi di riqualificazione una volta concluso l'interramento della Ferrovia di via Bologna. L'incontro, coordinato da Plam Studio, ha visto la partecipazione attiva di 14 residenti e 5 professionisti esterni tra architetti, paesaggisti ed esperti di mobilità e verde. L'obiettivo dell'incontro di sabato era trasformare bisogni, criticità e aspettative, raccolte precedentemente, in prime proposte progettuali condivise, valutandone fattibilità, sostenibilità e collocazione nello spazio.

"Questo percorso conferma l'importanza dell'ascolto e del confronto diretto con i cittadini - sottolinea il vicesindaco Balboni con delega alle Opere Pubbliche -. Un percorso iniziato un anno fa che ha permesso a cittadini e residenti, stanchi dal lungo cantiere e bisognosi di rassicurazioni sul futuro, di toccare con mano la progettazione delle nuove aree, valutando durante gli incontri le possibili soluzioni alle problematiche del quartiere". "In questi mesi abbiamo supportato attivamente i residenti delle vie interessate, e la partecipazione che abbiamo riscontrato lo dimostra. Appena possibile inizieremo i lavori sull'estradosso - conclude il vicesindaco Balboni - e solo includendo chi vive quotidianamente i quartieri possiamo costruire soluzioni davvero efficaci e rispondenti ai bisogni reali della comunità".

L'appuntamento si è aperto con una passeggiata esplorativa nell'area adiacente all'intervento, per permettere a cittadini ed esperti di osservare direttamente lo stato dell'estradosso e comprenderne potenzialità e limiti. Successivamente i partecipanti, suddivisi in tre gruppi misti, hanno lavorato sui principali temi emersi: verde e mitigazione del calore, sicurezza e socialità, gestione dei rifiuti, parcheggi e mobilità.

Le attività hanno portato alla redazione di tre mappe schematiche che restituiscono una prima visione condivisa su come intervenire nell'area. Questo materiale costituirà la base per la stesura del Documento di Proposta Partecipata, che verrà poi condiviso con il Comune, per arrivare al progetto finale.

--

(Comunicazione a cura dell'Assessorato alle Opere Pubbliche e Infrastrutture Strategiche, Fondi Europei, Ambiente)

Immagini scaricabili: