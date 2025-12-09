SPORT - Domenica 14 dicembre 2025 al Palasport di Ferrara. Ass. Carità: "Ferrara ancora una volta vetrina internazionale grazie allo sport" "Coppa Shotokan": a Ferrara l'eccellenza del karate tradizionale dall'Italia e dall'Europa

Arriveranno da tutta l'Italia e dall'Europa i 350 atleti, dai 16 ai 35 anni, che domenica 14 dicembre 2025 parteciperanno alla "Coppa Shotokan internazionale di Karate tradizionale" al Palasport di Ferrara. Una manifestazione che torna nella sua città d'origine grazie all'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale, sotto l'alto patronato del Consolato Generale del Giappone a Milano e con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Ferrara.

L'evento è stato presentato oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore comunale allo Sport Francesco Carità, con Gabriele Achilli, grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, presidente Nazionale dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale; Giacomo Spartaco Bertoletti, editore della rivista "Samurai"; Federica Achilli, vice presidente Istituto Shotokan Italia - Ente Morale; Carlo Magri della Fondazione Palio città di Ferrara; e Tiziano Menabò, presidente dell'associazione di volontariato "Oltre le Nuovole".

"E' un evento - ha dichiarato l'assessore allo Sport Francesco Carità - di grande importanza per la nostra città, non solo sul piano sportivo, ma con ricadute a 360 gradi anche in termini di promozione del nostro territorio, vista la partecipazione di tantissimi atleti, tecnici e scuole di karate da tutta l'Italia e dall'Europa. Avremo la possibilità ancora una volta, grazie allo sport, di essere una vetrina internazionale e di mostrare le bellezze della nostra città, che da trent'anni si fregiano del riconoscimento Unesco di Patrimonio dell'Umanità. E' una manifestazione che gode del sostegno e della vicinanza di tutta la città, come testimoniano i tanti sponsor legati all'evento, oltre che della Fondazione Palio, e che ancora una volta conferma il proprio aspetto solidale con la raccolta di fondi a sostegno dell'associazione 'Oltre le Nuvole'. Alla famiglia Achilli, che da tanti anni porta avanti questa importante tradizione per la nostra città, assieme ai tanti partner, vanno i complimenti dell'Amministrazione e la conferma della volontà di continuare a collaborare anche in vista dell'importante appuntamento di Ferrara Città europea dello Sport 2027".

"Siamo onorati di riportare la Coppa Shotokan a Ferrara - ha sottolineato Gabriele Achilli - città che rappresenta un baluardo del nostro movimento. Questo evento non è solo una gara, ma una testimonianza viva dei valori che il karate tradizionale trasmette: rispetto, dedizione, umiltà e coraggio. È nostro dovere e orgoglio offrire alle nuove generazioni un contesto in cui possano crescere non solo come atleti, ma come persone. L'ISI - Ente Morale non punta a moltiplicare le competizioni, ma a coltivare individui completi, restituendo al Karate la sua funzione più autentica: essere via di crescita personale e testimonianza culturale. Questa edizione - ha continua il presidente Achilli - è per noi un primo passo verso un nuovo inizio: abbiamo allargato, e lo faremo ancora, la partecipazione ad altre realtà sempre affini al karate e alla mission dell'Istituto come ha confermato il nuovo Consiglio Direttivo, in una direzione di apertura a tutti coloro che si vorranno avvicinare ai principi fondamentali dell'Ente Morale a cui lo stesso è rimasto adeso fin dalla sua nascita. L'Istituto è sempre stato considerato una Scuola di alto valore tecnico, culturale, sociale e che voleva tradurre in pratica i veri principi dell'arte marziale giapponese. Siamo orgogliosi nel ricordare che per la prima volta, e parliamo degli anni '80, in una manifestazione di karate tradizionale proprio a Ferrara erano presenti insieme il sindaco ed il prefetto di Ferrara, con i quattro maggiori esponenti del karate tradizionale in Europa: i maestri Taiji Kase, Keinosuke Enoeda, Hiroshi Shirai e Takeshi Naito".

IL RITORNO A FERRARA: LA MADRE DI TUTTE LE GARE

Dopo oltre trent'anni di assenza, la Coppa Shotokan torna a brillare nella sua città d'origine, a Ferrara, pronta a rivivere l'atmosfera del grande karate tradizionale al Palasport di Ferrara.

Un ritorno carico di storia e significato per quella che resta la gara di stile più ambita dagli atleti del karate tradizionale, e uno degli eventi più prestigiosi e attesi nel panorama internazionale delle arti marziali.

Sono invitati a partecipare all'evento internazionale 350 atleti e 60 squadre, provenienti da tutta Italia e dall'Europa, per confrontarsi in un contesto di altissimo livello tecnico e morale. La manifestazione è volutamente di dimensioni contenute e vi prenderanno parte solo atleti cintura nera, da primo dan, agonisti dai 16 ai 35 anni.

L'edizione 2025 segna un significativo allargamento della rete internazionale: sono stati invitati a partecipare gruppi di atleti e di tecnici da Svezia, Romania, Germania, Slovenia, Croazia, Francia, Spagna, Inghilterra e Italia.

Una gara nella gara, dove campioni nazionali e internazionali si contenderanno il titolo di miglior atleta della Coppa Shotokan, appuntamento che chiude la stagione agonistica 2025.

UN EVENTO INTERNAZIONALE e DI PRESTIGIO

La Coppa Shotokan è resa possibile grazie al patrocinio congiunto di istituzioni nazionali, regionali e locali, e alla collaborazione di enti, federazioni e partner che condividono lo stesso spirito di promozione sportiva e culturale.

Ferrara, con la conferma a Città Europea dello Sport 2027, accoglie ancora una volta un evento che unisce sport, educazione e cultura in una unica, straordinaria celebrazione.

UN PATRIMONIO DI VALORI, UNA STORIA CHE CONTINUA

Da oltre cinquant'anni, l'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale dal 1995 - rappresenta un faro per chi pratica il karate e per chi ama la cultura giapponese. La sua storica competizione, la Coppa Shotokan, che quest'anno torna a illuminare la città di Ferrara, è molto più di un evento sportivo: è un rito di appartenenza, una celebrazione di tecnica, disciplina e valori umani. Una gara che ha scritto la storia: dalla prima edizione fino ad oggi, con una serie di campioni che, nel corso dei decenni, hanno intrecciato la propria vita con questa leggenda.

UN VIAGGIO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Fin dalla sua fondazione, l'Istituto Shotokan Italia ha custodito con cura lo spirito autentico del karate, armonizzando tradizione e modernità. La Coppa Shotokan non è una semplice competizione: è un incontro di spirito, disciplina e rispetto. Ogni atleta porta sul tatami anni di impegno, filosofia e cuore. Ogni kata è una storia, ogni kumite un confronto interiore. È l'essenza del karate che si rinnova, di generazione in generazione.



TIPOLOGIE DI GARA E CATEGORIE

KATA (forma) con eliminatoria diretta a bandierine, senza ripescaggi fino alla semifinale, con il kata a scelta dall'arbitro centrale. Finali 1°-2°-3°-4° posto con kata a punteggio:

- individuale maschile e femminile Shotokan ed interstile categorie Cadetti/Speranze/Juniores/Seniores (2009-1990): 16-35 anni

- a squadre maschile e kata a squadre femminile Cadetti/Speranze/Juniores/Seniores (2009-1990): 16-35 anni

KUMITE (combattimento): con eliminatoria diretta a bandierine senza ripescaggi fino alla finale e incontri della durata di 1 minuto e mezzo (Shobu Ippon). Finali 1° - 2°/ 3° 4° posto con incontri di tre minuti:

- individuale maschile e femminile Juniores/Seniores (2007-1990) open; 18-35 anni

- a squadre maschili (3+2 atleti) Juniores/Seniores (2007-1990); 18-35 anni

- a squadre femminili (3+2 atlete) Juniores/Seniores (2007-1990); 18-35 anni

PREMI E RICONOSCIMENTI

La Coppa Shotokan - verrà assegnata al miglior atleta (femmina o maschio) che avrà ottenuto i risultati più alti nello stile tradizionale.

La Coppa del Presidente - novità 2025, destinata al miglior atleta della categoria "interstile", per promuovere dialogo e confronto tra scuole diverse.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Ore 8:15 ingresso a offerta libera devoluto all'associazione di volontariato Oltre le Nuvole

Ore 9:00 saluto

Ore 9:10 inizio eliminatorie

Ore 17:00 Cerimonia di apertura e saluto delle autorità, con l'intervento dell'assessore allo sport del Comune di Ferrara dott. Francesco Carità e del Console Generale del Giappone a Milano S.E. dott. Kobayashi Toshiaki, sfilata degli atleti finalisti, arbitri e presidenti di giuria insieme ai figuranti, musici e sbandieratori della Fondazione Ente Palio Città di Ferrara che si esibiranno sul parquet del palasport.

Ore 17.05 - SFILATA E SALUTO AUTORITA': dal tunnel ingresso in campo figuranti, musici, sbandieratori e gonfalone della Fondazione Ente Palio Città di Ferrara (faranno il giro del campo). Seguono arbitri e presidenti di giuria, di atleti finalisti e le autorità (Arbitri e pdg schierarsi in fila spalle al tunnel- atleti schierati spalle alla tribuna)

Le autorità sfileranno a seguire con in testa 2 bambini con bandiera giapponese e ISI-EM: in testa Console e Assessore allo Sport Carità, a seguire tutte le altre. INNO giapponese

CONSEGNA TARGA CONSOLE GENERALE DEL GIAPPONE A MILANO S.E. dott. Toshiaki Kobayashi e

SALUTO ASSESSORE COMUNALE ALLO SPORT dott. FRANCESCO CARITA'

Ore 17.20 - TATAMI N. 3 CENTRALE: dimostrazione live M° Paolo BOLAFFIO

Ore 17.30 - Finali kata individuale maschile e femminile 1°-2°-3°-4° posto

Ore 17.45 - TATAMI N. 3 CENTRALE: DIMOSTRAZIONE bimbi FURINKAZAN Karate Club e tameshiwari (rottura delle tavolette)

Ore 17.55 Finali kata INTERSTILE maschile e femminile 1°-2°-3°-4° posto

Ore 18.15 Finali kata a squadre maschile e femminile 1°-2°-3°-4° posto

Ore 18.35 - Finali kumite individuali maschile e femminile 3° - 4° POSTO

Ore 18.50 - Finali kumite individuale maschile e femminile 1° - 2° POSTO

Ore 19.15 - Finali kumite a squadre maschile e femminile 3° - 4° POSTO

Ore 19.30 - Finali kumite a squadre maschile e femminile 1° - 2° POSTO

Al termine delle finali tutti i finalisti in campo e in riga per il saluto (spalle alla tribuna centrale) e spalle al tunnel arbitri e presidenti di giuria

Ore 19.45

- Premiazioni atleti (coppe, medaglie, magliette) con foto

- Premiazione vincitore COPPA SHOTOKAN

- Premiazione vincitore COPPA DEL PRESIDENTE interstile

- premiazione ufficiali di gara premiazione

- presidenti federazioni

CERIMONIA DI CHIUSURA: discorso presidente Achilli

DIRETTA STREAMING ICARUS ULTRA PER SKY SPORT a partire dalle ore 17 di domenica 14 dicembre dal palasport di Ferrara per seguire finali, dimostrazioni e premiazioni. All'evento seguirà una puntata fresh. Il servizio rimarrà on air una settimana con 15 repliche sempre su Sky Sport, Sky sport Max, Sky Arena e un ultimo passaggio in chiaro su CIELO.

LINK https://youtube.com/live/9mB4A-bYbCw?feature=share oppure www.isientemorale.org/coppashotokan.

TRADIZIONE E SPETTACOLO: IL PALIO DI FERRARA

Come da tradizione, la Fondazione Palio Città di Ferrara sarà protagonista della cerimonia di apertura e delle premiazioni con figuranti, musici e sbandieratori. Un incontro simbolico tra la storia rinascimentale estense e la filosofia del karate giapponese, accomunate da disciplina, rispetto e appartenenza.



DIMOSTRAZIONI "LIVE"

Un programma intenso e appassionante accompagnerà la Coppa Shotokan Internazionale di Karate di Ferrara, tra competizioni di altissimo livello e momenti di autentica tradizione marziale. La giornata troverà il suo apice alle ore 17, con le finali e le dimostrazioni dei Maestri, tra i più quotati nel panorama internazionale, che offriranno al pubblico uno spettacolo straordinario di tecnica, disciplina e spirito del vero karate. Particolarmente attesa sarà la dimostrazione "live" del Maestro Paolo Bolaffio, vicepresidente dell'Istituto Shotokan Italia - Ente Morale, cintura nera 9° dan e fondatore, insieme al presidente Gabriele Achilli, dell'Istituto stesso: un momento unico in cui il maestro Bolaffio, a viva voce, illustrerà e commenterà le tecniche che eseguirà, offrendo al pubblico un raro esempio di didattica, esperienza e passione autentica.

DIMOSTRAZIONE DEGLI ALLIEVI DEL FU-RIN-KA-ZAN KARATE CLUB ASD - FERRARA

(Centro CONI - Centro di Avviamento allo Sport)

Fra le finali di kata e di kumite, avrà luogo una dimostrazione eseguita da un piccolo gruppo di allievi del Fu-Rin-Ka-Zan Karate Club asd di Ferrara, società Centro CONI e centro di formazione giovanile, invitati alla manifestazione. I giovanissimi praticanti, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, dalla cintura bianca alla cintura nera, prenderanno parte al loro primo importante evento.

I bambini presenteranno una sequenza di tecniche fondamentali di kihon - pugno, calcio e parata - per mostrare il valore educativo della pratica di base, l'efficacia della tecnica e l'importanza dell'apprendimento graduale poiché il karate forma persone prima che atleti.

Alcuni di loro eseguiranno anche il tameshiwari, ovvero, l'arte giapponese del "test di rottura", storicamente praticata nelle arti marziali per dimostrare forza, precisione, concentrazione.

Non si tratta di una semplice dimostrazione spettacolare, ma di una prova che richiede controllo mentale oltre che capacità fisica: il tameshiwari insegna la gestione delle emozioni, la fiducia nei propri mezzi, il superamento dei limiti.

Il fine ultimo non è "rompere" un oggetto, ma dimostrare crescita tecnica, controllo, disciplina, e la capacità di trasformare energia interiore in gesto efficace. Perché nel loro cammino - fatto di rispetto, impegno e sorriso - vive il futuro del karate.



SOLIDARIETÀ: OLTRE LE NUVOLE ODV

L'ingresso alla manifestazione sarà a offerta libera, devoluto interamente all'associazione Oltre le Nuvole ODV, che sostiene minori disabili e in difficoltà attraverso progetti educativi e inclusivi, regolarmente registrata nell'elenco unico del volontariato.

È una giovane associazione ferrarese nata nel 2019 con il principale compito di sviluppare progetti finalizzati al miglioramento dello stato psico-fisico di bambini con disabilità di ogni grado. I volontari, che per la maggior parte provengono da precedenti esperienze nel campo, hanno le dovute preparazioni e i requisiti ministeriali di legge ove richiesti, per poter operare.

