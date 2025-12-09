SPORT - Conquistato l'oro nelle categorie dei Coreographic Team laureandosi campionesse d'Italia, podio e argento per coppie Barrio De Alma ai nazionali AICS di danza sportiva

Grande successo della scuola di ballo Barrio De Alma Ferrara ai Campionati nazionali assoluti di Danza Sportiva del MIDS (Movimento Italiano Danza Sportiva) in collaborazione con CONI e AICS, che si sono tenuti al Palasport di Castenaso (Bologna) domenica 30 novembre.

Capitanate dal maestro Alberto Malacarne, due formazioni hanno conquistato l'oro nelle categorie dei Coreographic Team laureandosi campionesse d'Italia (le ballerine sono Ivana Battistini, Silvia Dalla Noce, Monica Deserti, Silvia Gamberini, Laura Guzzinati, Simona Guzzinati, Rossella Orsatti, Silvia Piazzi, Maria Rita Raimondi, Emanuela Rizzioli, Mirta Soffritti).

Ottimi risultati anche per le coppie in gare nella disciplina delle Danze Caraibiche over 50 con il gradino più alto del podio per Laura Piva e Stefano Bighi, e un meritatissimo argento per Anita Alfiero e Emanuele Labate.

Risultati conquistati con impegno e sacrificio dagli atleti e delle atlete della scuola di ballo Barrio De Alma, già al lavoro per i prossimi impegni.

(Comunicazione a cura della scuola di ballo)

Immagini scaricabili: