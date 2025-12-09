BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Giovedì 11 e venerdì 19 dicembre 2025 alle 17:00 incontri in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni
"La bottega dello scrittore": alla Luppi due nuovi appuntamenti dedicati alla scrittura creativa
09-12-2025 / Giorno per giorno
Proseguono, alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto), gli incontri de "La bottega dello scrittore", il corso di scrittura creativa a cura di Cinzia Brancaleoni. Due gli appuntamenti per questo mese: giovedì 11 dicembre 2025 alle 17:00 e venerdì 19 dicembre sempre alle 17:00.
Gli incontri sono pensati per ragazzi e adulti a partire dai 16 anni.
La partecipazione agli incontri è gratuita su prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o inviando una mail a bibl.porotto@comune.fe.it.
LA SCHEDA a cura degli organizzatori
Il corso, che costituisce il livello avanzato rispetto a quello dell'anno precedente, è iniziato il 16 ottobre e si concluderà a maggio 2026, con cadenza bimensile e durata di circa un'ora e mezza. Partendo da quanto affrontato in precedenza, si proseguirà nell'analisi delle tecniche usate nella scrittura di un testo narrativo parallelamente alla produzione di brani e/o racconti ad esse relativi, senza mai dimenticare il dialogo e il confronto tra i partecipanti e tra essi e la docente.
La novità di quest'anno consisterà nella particolare attenzione che verrà dedicata a concorsi letterari provinciali,regionali, nazionali per offrire la possibilità ai corsisti di parteciparvi.
La locandina dell'evento Bottega scrittore 11 e 19 dicembre 2025
