BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Giovedì 11 e venerdì 19 dicembre 2025 alle 17:00 incontri in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni "La bottega dello scrittore": alla Luppi due nuovi appuntamenti dedicati alla scrittura creativa

Proseguono, alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto), gli incontri de "La bottega dello scrittore", il corso di scrittura creativa a cura di Cinzia Brancaleoni. Due gli appuntamenti per questo mese: giovedì 11 dicembre 2025 alle 17:00 e venerdì 19 dicembre sempre alle 17:00.

Gli incontri sono pensati per ragazzi e adulti a partire dai 16 anni.

La partecipazione agli incontri è gratuita su prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o inviando una mail a bibl.porotto@comune.fe.it.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il corso, che costituisce il livello avanzato rispetto a quello dell'anno precedente, è iniziato il 16 ottobre e si concluderà a maggio 2026, con cadenza bimensile e durata di circa un'ora e mezza. Partendo da quanto affrontato in precedenza, si proseguirà nell'analisi delle tecniche usate nella scrittura di un testo narrativo parallelamente alla produzione di brani e/o racconti ad esse relativi, senza mai dimenticare il dialogo e il confronto tra i partecipanti e tra essi e la docente.

La novità di quest'anno consisterà nella particolare attenzione che verrà dedicata a concorsi letterari provinciali,regionali, nazionali per offrire la possibilità ai corsisti di parteciparvi.

La locandina dell'evento Bottega scrittore 11 e 19 dicembre 2025

► Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: