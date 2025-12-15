BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 17 dicembre 2025 alle 16:30 presentazione in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web L’Ippogrifo torna alle “Radici”: in sala Agnelli l'edizione 2025 della rivista del Gruppo Scrittori Ferraresi

E' dedicata al tema "Radici" l’edizione 2025 della rivista "L’Ippogrifo" del Gruppo Scrittori Ferraresi, che mercoledì 17 dicembre 2025 alle 16:30 sarà presentata da Gina Nalini Montanari, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'incontro, a cura della redazione, del direttivo e dei soci del Gruppo Scrittori Ferraresi aps, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

La memoria è un territorio che – con gli occhi del ricordo – riaffiora nella tenerezza delle immagini: un fiume, una casa di campagna, un paese minuscolo. L’ultimo numero della rivista "L’Ippogrifo" è dedicato al tema “Radici”. Poesie e racconti accorati, che fanno sentire come il passato sia vivo e presente in tutti i Soci del Gruppo Scrittori Ferraresi Aps, che hanno affidato all’Ippogrifo i propri testi. Da qui la ricchezza di questo nuovo numero: come le radici affondano nella terra, le parole scavano nell’interiorità di ogni autore e la portano alla luce.

La presentazione sarà l’occasione per incontrare gli autori e sfogliare insieme a loro le pagine della rivista, distribuita gratuitamente, che raccoglie racconti, poesie, recensioni, saggi inediti.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

Immagini scaricabili: