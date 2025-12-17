CONSEGNA TARGA - Il vicesindaco Alessandro Balboni ha incontrato in Comune il protagonista dell'azione di soccorso
Targa di riconoscimento per l'impegno di un cittadino nel soccorrere un pensionato in difficoltà
17-12-2025 / Giorno per giorno
Una targa di riconoscimento per premiare l'impegno di un cittadino che si è distinto per azioni civiche e che - in particolar modo - ha prestato un soccorso determinante per un anziano sofferente di crisi di panico che si trovava intrappolato nell'ascensore di un condominio di Ferrara. È quella che è stata consegnata dal vicesindaco Alessandro Balboni a Vincenzo Genovese nella mattinata di mercoledì 17 dicembre 2025 a palazzo municipale.
Ex carabiniere con esperienze significative di contrasto alla criminalità, Genovese ha ricevuto la targa dove si legge: "La Città di Ferrara esprime la propria gratitudine al Cav. Vincenzo Genovese per il tempestivo e determinante intervento prestato in aiuto di un nostro concittadino rimasto intrappolato in ascensore, contribuendo a sostenerlo nei momenti di maggiore difficoltà fino all'arrivo dei soccorsi. Un gesto esemplare di solidarietà, altruismo e senso del dovere, che ha consentito di trasformare una situazione di emergenza in un evento a lieto fine".
Nato a Terranova di Pollino, comune della provincia di Potenza in Basilicata, Genovese - classe 1963 - ha prestato un soccorso determinante per un pensionato ferrarese in occasione di un soggiorno in città organizzato per una visita medica. L'episodio risale al 16 aprile 2024 e si è svolto nel condominio della zona ovest di Ferrara, che lo ha visto operativo fino all'epilogo con l'arrivo dei vigili del fuoco.
