CONSEGNA TARGA - Il vicesindaco Alessandro Balboni ha incontrato in Comune il protagonista dell'azione di soccorso Targa di riconoscimento per l'impegno di un cittadino nel soccorrere un pensionato in difficoltà

Una targa di riconoscimento per premiare l'impegno di un cittadino che si è distinto per azioni civiche e che - in particolar modo - ha prestato un soccorso determinante per un anziano sofferente di crisi di panico che si trovava intrappolato nell'ascensore di un condominio di Ferrara. È quella che è stata consegnata dal vicesindaco Alessandro Balboni a Vincenzo Genovese nella mattinata di mercoledì 17 dicembre 2025 a palazzo municipale.

Ex carabiniere con esperienze significative di contrasto alla criminalità, Genovese ha ricevuto la targa dove si legge: "La Città di Ferrara esprime la propria gratitudine al Cav. Vincenzo Genovese per il tempestivo e determinante intervento prestato in aiuto di un nostro concittadino rimasto intrappolato in ascensore, contribuendo a sostenerlo nei momenti di maggiore difficoltà fino all'arrivo dei soccorsi. Un gesto esemplare di solidarietà, altruismo e senso del dovere, che ha consentito di trasformare una situazione di emergenza in un evento a lieto fine".

Nato a Terranova di Pollino, comune della provincia di Potenza in Basilicata, Genovese - classe 1963 - ha prestato un soccorso determinante per un pensionato ferrarese in occasione di un soggiorno in città organizzato per una visita medica. L'episodio risale al 16 aprile 2024 e si è svolto nel condominio della zona ovest di Ferrara, che lo ha visto operativo fino all'epilogo con l'arrivo dei vigili del fuoco.

