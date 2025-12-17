VERDE PUBBLICO - Le piante saranno sostituite appena possibile con nuove essenze Nel territorio comunale interventi a tutela dell'incolumità pubblica su alberature in pessime condizioni di stabilità

Sono stati programmati a tutela della pubblica incolumità, gli interventi di rimozione di una serie di alberature, che saranno eseguiti nelle prossime settimane a cura di Ferrara Tua Spa, in varie zone del territorio comunale di Ferrara.

La maggior parte delle piante interessate dagli interventi sono compromesse o in pessimo stato fitosanitario. Altre specie monitorate secondo il protocollo VTA visivo e strumentale, hanno evidenziato una condizione di compromissione dello stato vegetativo e l'impossibilità di un recupero delle condizioni di stabilità, con forte propensione al cedimento.

Le vie interessate dagli interventi sono: corso Primo Maggio, piazza Ventiquattro Maggio, corso Vittorio Veneto, via Manini, via Gramicia, via Santa Margherita, via Braghini-Vicenza, via Montefiorino, via Comacchio nella frazione di Cona, via Stornara, via Autunno Ravà, sottomura di via Caldirolo, via Vene di Bellocchio-Mantello, via Cesare Battisti, via Petrucci (lato campo sportivo).

Ferrara Tua provvederà a segnalare in loco le piante oggetto di abbattimento con un cartello informativo recante le cause dell'intervento così come previsto dal Protocollo di intesa condiviso in materia.

Nel rispetto del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Ferrara, nel corso della prima stagione utile si provvederà alla messa a dimora di un congruo numero di essenze, tra quelle più adatte al contesto.

(Comunicazione a cura del Servizio Infrastrutture e Manutenzione Urbana del Comune di Ferrara)