LAVORI PUBBLICI E VIABILITA' - Lavori dal 12 gennaio 2026 con chiusure al traffico limitate ai tratti di volta in volta interessati In via Santa Margherita interventi di potatura delle alberature con interruzioni al transito

A partire da lunedì 12 gennaio 2026 saranno effettuati interventi, a cura di Ferrara Tua, per la potatura delle alberature presenti su tutto l'asse di via Santa Margherita, a Ferrara, nel tratto compreso tra via Copparo e via Viazza. Per consentirne l'esecuzione, sono previste interruzioni del transito veicolare, limitate esclusivamente ai tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Saranno comunque presenti, sulla rete stradale limitrofa alla via Santa Margherita, tabelle di preavviso indicanti, giorno per giorno, i tratti interessati dagli interventi.