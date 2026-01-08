VIABILITA' - Provvedimenti in vigore lunedì 12 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 18:00, a Ferrara
In corso Martiri della Libertà temporanea interruzione al transito per lavori
08-01-2026 / Giorno per giorno
Nella giornata di lunedì 12 gennaio 2026, dalle 7:00 alle 18:00, il tratto di corso Martiri della Libertà, a Ferrara, tra corso Giovecca e via Cairoli, sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati).
L'interruzione è stata programmata per consentire l'esecuzione di lavori, a cura di privati, con utlizzo di gru all'altezza del numero civico 43.
In vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta.