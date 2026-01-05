SPORT - Ass. Carità: "La staffetta olimpica sfiorerà i luoghi più suggestivi della città. Gran finale l'accensione del braciere in piazza Castello" La Fiamma Olimpica arriva a Ferrara: 7 gennaio. Sindaco Fabbri: “Sarà un momento emozionante per tutta la città”

Ferrara, 5 gennaio 2026 - Ultime ore di attesa: la Fiamma Olimpica sta per arrivare a Ferrara. A poco più di un mese dalla partenza da Roma, il 7 gennaio il simbolo delle Olimpiadi farà tappa nella città estense.

Ferrara, infatti, è stata scelta tra le mete del viaggio della Fiamma Olimpica, partita da Olimpia in Grecia per giungere fino a Milano Cortina, sedi dell'edizione 2026 delle Olimpiadi invernali. Una scelta prestigiosa e gratificante da parte del Comitato Olimpico, che ha riconosciuto nella città estense una realtà importante per rappresentare i valori dello spirito olimpico.

"Sarà un momento emozionante. Il passaggio della Fiamma Olimpica a Ferrara è un riconoscimento del ruolo che la nostra città ha saputo costruire nel tempo, valorizzando il proprio patrimonio e la propria identità, anche attraverso lo sport - dichiara il sindaco Alan Fabbri -. Un significato che si rafforza se lo si collega alla storia sportiva e alla qualità degli atleti ferraresi che, nelle varie discipline, si sono distinti a livello nazionale e internazionale, portando il nome della città nel mondo. Percorsi costruiti su impegno, sacrificio e senso di appartenenza, valori che ritroviamo pienamente nello spirito olimpico e che fanno parte della nostra comunità".

"È un grandissimo onore accogliere l'arrivo della Fiamma Olimpica nel suo viaggio: essere stati scelti come città di tappa ci riempie di orgoglio - commenta l'assessore allo Sport Francesco Carità - e sono certo che sarà una straordinaria occasione di festa per tutta Ferrara. Si potrà vivere un intero pomeriggio da protagonisti curiosando tra gli stand del villaggio olimpico, o attendendo il passaggio lungo il percorso che sfiorerà i luoghi più suggestivi della città e l'accensione del braciere in piazza Castello. Per l'occasione, una speciale illuminazione di alcuni monumenti cittadini offrirà un clima di celebrazione per questo evento eccezionale. Saranno tantissimi i tedofori ferraresi che si passeranno di mano in mano l'icona di quei valori olimpici in cui crediamo anche come Amministrazione di una città straordinaria che vive lo sport a 360 gradi e che ha ottenuto il riconoscimento di Città Europea dello Sport 2027".

Le realtà sportive del territorio, i suoi sportivi più illustri, tutti gli olimpionici che nei decenni hanno reso Ferrara una città dello sport, saranno presenti ad onorare il passaggio della Fiamma nella nostra città, che recentemente è stata insignita del titolo di Città Europea dello Sport 2027, suggellando ancor più quanto fondamentale e importante sia per Ferrara la sua dimensione sportiva, a tutti i livelli e a tutte le età.

IL PROGRAMMA DEL 7 GENNAIO A FERRARA

L'arrivo della Fiamma Olimpica a Ferrara è previsto per mercoledì 7 gennaio per le 17.55, con la partenza dei tedofori da via Pomposa. Il passaggio ferrarese si concluderà in piazza Castello, dove sarà allestito il Braciere Olimpico (ore 19.30). Lungo il tracciato, ben 43 tedofori si "passeranno" la fiamma.

Dalle 17 in piazza Castello sarà allestita la City Celebration con Villaggio Olimpico di 300 metri quadri a cura degli sponsor Coca Cola ed Eni, con possibilità di scattarsi una foto ricordo con la Fiamma e anche di stamparla su una lattina in edizione limitata commemorativa delle Olimpiadi Invernali 2026, mentre al truck si potrà gustare una buona pizza i cui proventi andranno al banco alimentare; il divertimento è garantito anche nello spazio dedicato agli sport invernali, dove ci sarà possibilità di sperimentare diverse simulazioni (bob, hockey, sci e esperienze di virtual reality di sport invernali), mentre il DJ della Fiamma trasmetterà musica al villaggio e al convoglio; intanto sul palco attività di intrattenimento.

In attesa dell'arrivo dell'ultimo tedoforo, alle 17.30 dal palco di piazza Castello interverranno il sindaco Alan Fabbri e l'assessore allo Sport Francesco Carità, il prefetto Massimo Marchesiello, il delegato provinciale CONI Ruggero Tosi e la presidente regionale CIP Emilia Romagna Melissa Milani.

Seguirà altra animazione con musica e distribuzione di gadget in attesa dell'arrivo dell'ultimo tedoforo e l'accensione del braciere olimpico, prevista alle 19.30.

I protagonisti degli ultimi metri di staffetta della fiamma olimpica saranno i campioni Mirco Antenucci, una delle icone più in vista del calcio ferrarese, storico capitano della Spal, Alessia Maurelli leader e già capitana delle ex-Farfalle di ginnastica ritmica, Luca Rambaldi, fresco campione del mondo di canottaggio a Shanghai nel Quattro di Coppia.

Tra i campioni notevoli scelti come tedofori compaiono anche Jessica Rossi e Martina Santandrea, entrambe atlete del territorio ferrarese.

PERCORSO FIAMMA OLIMPICA A FERRARA

Mercoledì 7 gennaio alle 17.55 partenza dei tedofori da via Pomposa, fuori dalle Mura di Ferrara, proseguendo da piazzale Medaglie d'Oro. Il percorso procede dalla Prospettiva, lungo l'asse corso Giovecca fino a via Montebello, dove il cammino continua fino a Corso Porta Mare, Biagio Rossetti, Porta Po, sfilando tra piazza Ariostea e palazzo dei Diamanti.

Costeggerà poi il parco Coletta per immettersi in viale Cavour fino a corso Isonzo, che i tedofori percorreranno in tutta la sua lunghezza fino a via Darsena, dove la Fiamma proseguirà in direzione via Bologna, per immettersi in via Kennedy. L'ultimo tratto del percorso si concentra nel centro storico da corso Porta Reno e poi corso Martiri della Libertà, per giungere - da piazza Savonarola - in piazza Castello, con il momento solenne e suggestivo dell'accensione dell'iconico braciere.



VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA IN NUMERI

La Fiamma (partita lo scorso 26 novembre da Olimpia), sta già percorrendo in questi mesi lo Stivale. Arriverà allo Stadio Meazza di Milano il 6 febbraio per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: 12mila chilometri in 63 giorni, 60 città di tappa attraversate, coinvolte tutte le 110 province d'Italia.

E anche Ferrara il 7 gennaio 2026 sarà dunque protagonista di questa straordinaria kermesse dello sport e dei valori olimpici, sfilando tra i luoghi simbolo del Bel Paese.

(Ferrara Rinasce)

